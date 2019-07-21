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Define avcıları suçüstü yakalandı

Kahramanmaraş'ta kaçak kazı yaptığı tespit edilen 5 kişi jandarma tarafından suç aletleriyle birlikte yakalandı.

21.07.2019 18:49 Define avcıları suçüstü yakalandı
Kahramanmaraş'ta kaçak kazı yaptığı tespit edilen 5 kişi jandarma tarafından suç aletleriyle birlikte yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Çağlayancerit Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Helete Mahallesi Domuzderesi mevkisinde kaçak kazı ihbarı üzerine bölgeye operasyon düzenledi. Olay yerinde kaçak kazı yaptığı tespit edilen H.A. (42), Ş.K (40), S.B (40), B.D (43) ve H.D. (44) isimli şahıslar suçüstü yakalanarak gözaltına alındı. Ekipler olay yerinde yaptığı aramada kazma, detektör, kulaklık ve kazıda kullanılan çeşitli malzemeleri ele geçirdi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - KAHRAMANMARAŞ
Kaynak: İHA
Çağlayancerit, Kahramanmaraş, Jandarma, 3. Sayfa

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