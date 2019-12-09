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DEFİNE AVCILARININ HEDEFİ OLAN TARİHİ GÜZELCE KEMERİNE POLİS ÖNLEMİ

Haber-Kamera: Cemil ÖZDEMİR-Murat SOLAK/Sultangazi'de Mimar Sinan'ın eserlerinden Tarihi Güzelce Kemeri define avcılarının hedefi olmuş ve 5 metre derinliğinde çukurlar açılmıştı.

09.12.2019 09:57 | Son Güncelleme: 09.12.2019 09:57DEFİNE AVCILARININ HEDEFİ OLAN TARİHİ GÜZELCE KEMERİNE POLİS ÖNLEMİ

Haber-Kamera: Cemil ÖZDEMİR-Murat SOLAK/

'de Mimar Sinan'ın eserlerinden Tarihi Güzelce Kemeri define avcılarının hedefi olmuş ve 5 metre derinliğinde çukurlar açılmıştı. Kazma ve küreklerle çukurları kapatan polis ekipleri, kemerin çevresinde saat başı devriye atıyor.

Sultangazi'de Cebeci köyü sınırlarında bulunan Mimar Sinan'ın eserlerinden tarihi Güzelce Kemeri define avcılarının hedefi olmuş ve kemerin çevresinde derinliği 5 metreyi bulan çukurlar açılmıştı. İstanbul İl Emniyet Müdür'ü Mustafa Çalışkan'ın talimatıyla Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Ekipler, kazma ve küreklerle çukurları kapatırken, tarihi kemerin çevresinde güvenlik önlemlerini artırdı. Güzelce Kemerinin çevresinde saat başı devriye atan ekipler, define avcılarını yakalamak için çalışma başlattı.

Görüntü Dökümü

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-Kapatılan çukurlar

-Çukurun başında önlem alan polis ekipler

-Genel ve Detaylar

08.12.2019 - 19.07 Haber Kodu : 191208133

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Mimar Sinan, Sultangazi, Polis, Güncel

Kaynak: DHA

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