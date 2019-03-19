Define Tünelinde Mahsur Kalanları Kurtarma Çalışmaları

Kaynak: AA

Silivri'de, tarihi eser bulmak amacıyla kazdıkları tünelde mahsur kaldıkları belirtilen 2 kişiyi kurtarma çalışmaları geçici olarak durduruldu.Gümüşyaka Mahallesi'nde kiraladıkları yazlık evin bahçe kısmında kazı yapan 5 kişiden 2'sinin zehirlenerek tünel içinde mahsur kaldığının belirtilmesi üzerine önceki gün arama kurtarma çalışması başlatılmıştı.Ancak gözaltındaki 3 şüpheliden birinin çelişkili ifadeleri ve tünelde kimsenin olmadığı yönündeki iddiaları dolayısıyla bugün çalışma yürütülmedi.Bu arada, Silivri Kaymakamı Ali Partal ve AFAD İstanbul İl Müdürü İbrahim Tarı bölgede incelemelerde bulundu.Olay yerinde bekleyen, tünelde mahsur kaldığı belirtilen şahısların yakınlarından biri fenalaştı. Şahsa buradaki sağlık ekipleri müdahale etti.Aile fertlerinden Mustafa Uzun, gazetecilere yaptığı açıklamada, "İçeride bulunan yakınımı en son 15 gün önce gördüm. Burada 3 gündür bilgi alamıyoruz, bekliyoruz. İşiyle alakalı pek konuşmazdı, tünelde kaldığını bizler de burada öğrendik. Gözaltına alınan şahısları tanımıyorum." dedi.Kiraladıkları yazlık evin bahçe kısmında kazı yapan 5 kişiden 2'sinin karbonmonoksit gazından zehirlenerek tünel içinde mahsur kaldığı belirtilmişti.