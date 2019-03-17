Define Tünelinde Mahsur Kaldılar (3)

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Silivri'de, tarihi eser bulmak amacıyla kazdıkları tünelde mahsur kalan 2 kişiye ulaşmak için yürütülen çalışmalara ara verildi.İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, Gümüşyaka Mahallesi'nde kiraladıkları yazlık evin bahçe kısmında kazı yapan 5 kişiden 2'sinin zehirlenerek tünel içinde mahsur kaldığı belirtildi.Açıklamada, "Tünel içine giren şahıslardan 2 şüphelinin karbondioksit gazından zehirlendiği değerlendirilmekte olup, bu kişilere ulaşmak amacıyla çalışmalar başlatılmıştır." ifadesi kullanıldı.Silivri Kaymakamı Ali Partal ise 5 kişinin evi kiraladığını dile getirerek, "Şu an 2 kişi olduğu değerlendiriliyor. Göçükten değil içerideki karbondioksitten zehirlenmeleri söz konusu." dedi.İstanbul İtfaiyesi ve AFAD'ın bölgedeki çalışmalarının sürdüğünü aktaran Partal, "Şu an 3 kişi gözaltında. Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından soruşturma yürütülüyor. İçeride gaz ölçümleri yapılıyor, kamera ile tespit yapılacak. Güvenli ortam olduktan sonra giriş olacak. Kazılar devam ediyor, içerideki gazın da dışarıya çıkması gerekiyor." diye konuştu.Silivri Belediye Başkanı Özcan Işıklar da tüneldeki 2 kişiye ulaşmak için çalışmaların devam ettiğini kaydetti. İki kişiye ulaşmak için yürütülen çalışmalara, havanın kararması nedeniyle yarın devam edilmek üzere ara verildi.