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Defineciler evin bahçesinde 17 metrelik çukur kazdı

Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde 85 yaşındaki bir kişiye ait kullanılmayan bir evin bahçesinde define aramak için 17 metre çukur açtığı öne sürülen 2 kişi suçüstü yakalandı.

05.11.2019 17:23 | Son Güncelleme: 05.11.2019 17:28Defineciler evin bahçesinde 17 metrelik çukur kazdı
Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde 85 yaşındaki bir kişiye ait kullanılmayan bir evin bahçesinde define aramak için 17 metre çukur açtığı öne sürülen 2 kişi suçüstü yakalandı. Şahısların açtıkları çukurdan 44 adet Osmanlı dönemine ait sikke buldukları öğrenildi.

Manisa'nın Saruhanlı ilçesine bağlı Koldere Mahallesi'nde yaşayan 85 yaşındaki M.B.'ye ait kullanılmayan bir evin bahçesinde izinsiz kazı yapıldığı ihbarını değerlendiren Saruhanlı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaptıkları takip sonucu izinsiz kazı yapan şüphelilere suç üstü baskın düzenledi. Evde yapılan incelemede şüpheliler H.T. (32) ve A.İ'nin (44) evin bahçesine 17 metre, evin bir odasında ise 10 metre derinlikte iki çukur kazdıkları tespit edildi.

Öte yandan, operasyonda kazıda kullanılan bir iş makinesi, bir taşlama makinesi, 2 beton delme makinesi, 10 metrelik bir halat, 3 baret başlık, bir kompresör, bir el matkabı ile 44 adet Osmanlı dönemine ait olduğu düşünülen madeni para ve bir testi ele geçirildi. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından H.T. (32) ve A.İ'yi (44) gözaltına alındı.

Zanlılar, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - MANİSA

Saruhanlı, Manisa, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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