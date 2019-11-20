Defineciler tarihi alanlara dadandı

Aydın'ın Germencik İlçesi'nde bulunan yaklaşık 2 bin yıllık tarihe sahip olan Magnesia ören yeri yakınlarında bulunan tarihi alanlar defineciler tarafından talan edildi. Güvenlik güçleri ve özel korumalara rağmen defineciler yüzünden pek çok tarihi alanın zarar gördüğünü belirten yetkililer, definecilerin tarihi eserlere karşı duyarlı olmalarını istedi.



Edinilen bilgiye göre; Magnesia ören yeri yakınlarında bulunan bir bahçeye gelen defineciler yaptıkları kaçak kazı ile yaklaşık 2 bin yıllık olduğu belirtilen bir mezar çıkardı. Kazı esnasında antik kent sınırları içerisinde kalan bölgedeki antik mezar zarar görürken Aydın Müze Müdürlüğü ve güvenlik güçleri tarafından olayla ilgili çalışma başlatıldı.



Definecilerden bıktıklarını ve tarihi alanların sürekli zarar gördüğünü belirterek isminin gizli tutulmasını isteyen bir vatandaş; "Define ve kıymetli eşya bulma umuduyla sürekli bu alanları kazıyorlar. Kalabalık oldukları için müdahale edemiyoruz. Galiba gözcüleri var. Güvenlik güçleri geldiğinde bir şekilde kaçıp gidiyorlar. Bölgenin daha sıkı korunmasını istiyoruz" diye konuştular. - AYDIN