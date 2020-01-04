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Definecilere 35 metre derinlikte suçüstü

Elazığ'da tarihi Harput Mahallesi'ndeki sit alanında define arayan 3 kişi, kazdıkları tünelde suçüstü yakalandı.

04.01.2020 13:00 | Son Güncelleme: 04.01.2020 13:34 Definecilere 35 metre derinlikte suçüstü
'da tarihi Mahallesi'ndeki sit alanında define arayan 3 kişi, kazdıkları tünelde suçüstü yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, binlerce yıllık tarihi ve kültürel mirasıyla UNESCO Dünya Geçici Miras Listesi'ne alınan tarihi Harput Mahallesi'nin Pancarlı mevkisinde kaçak kazı yapıldığı bilgisine ulaştı.
Bunun üzerine hareke geçen ekipler, düzenledikleri baskınla sit alanında kaçak kazı yapan N.Y, R.Y. ve B.Y'yi, 35 metre derinlikteki tünelde suçüstü yakaladı. Operasyonda çeşitli kazı malzemeleri ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

Elazığ, Harput, Güncel

Kaynak: AA

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