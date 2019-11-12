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Definecilere operasyon kamerada: 7 gözaltı

Definecilere operasyon kamerada: 7 gözaltıİSTANBUL - Beykoz Anadolu Kavağı'nda define bulmak amacıyla iş makinasıyla kazı yapan şahıslara operasyon düzenlendi.

12.11.2019 01:16 | Son Güncelleme: 12.11.2019 01:16
Definecilere operasyon kamerada: 7 gözaltı
İSTANBUL - Beykoz Anadolu Kavağı'nda define bulmak amacıyla iş makinasıyla kazı yapan şahıslara operasyon düzenlendi. Anadolu Kavağı'nı adeta delik deşik eden 7 kişi gözaltına alındı. Operasyon anları saniye saniye kameraya yansıdı.
Beykoz Anadolu Kavağı'nda define bulmak amacıyla kaçak kazı yapan şahıslar polis operasyonuyla gözaltına alındı. Polis, bir iş makinasına eskortluk yaptığı tespit edilen araçları takibe aldı. Araçlardan biri iş makinasıyla ormanlık alana doğru girerken, diğer araç ta yol üzerinde bekleyerek gözcülük yapmaya başladı. Başka bir cip tarzı aracın arıza yapmış süs veren şahıslar, iş makinasıyla bölgede güvenlik önlemleri almadan kaçak şekilde kazı yapmaya başladı. Polis düzenlediği operasyonla, gözcülük yaptığı tespit edilen 2 araç, kazı yapan kepçe cinsi iş makinası ve arızalı süsü verilen 2 araç olmak üzere toplam 5 aracı muhafaza altına aldı. Olaya karıştığı tespit edilen F. O., S. I., İ. Y., Ç. Y., Y. Z., M T., M. K. isimli şahıslar gözaltına alındı.
Polisin definecilere düzenlediği operasyon anları kameraya saniye saniye yansıdı.
Definecilere operasyon kamerada: 7 gözaltı

3. Sayfa

Kaynak: İHA


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