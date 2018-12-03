Definecilere Suçüstü Operasyon: 2 Gözaltı

03 Aralık 2018 Pazartesi 13:10



03 Aralık 2018 Pazartesi 13:10

Kocaeli'nin Derince ilçesinde define arandığı ihbarını alana jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 2 kişi kazı yaptıkları malzemelerle suçüstü yakalandı.Olay, Kocaeli'nin Derince ilçesi Karagöllü Mahallesi Kuşlu mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bölgede kaçak kazı yaptıklarına dair ihbar alan Derince İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, harekete geçti. Ekipler tarafından bölgede düzenlenen operasyonda A.K. ve N.M. isimli 2 şüpheli suçüstü yakalandı. Kazı malzemeleri ile birlikte yakalanan şahıslar ifadeleri alınmak üzere Derince İlçe Jandarma Komutanlığı'na sevk edildi.Jandarma komutanlığındaki işlemlerinin ardından şahıslar, savcılık kararı ile serbest bırakılırken ele geçirilen malzemelere el konuldu. - KOCAELİ