19 Mart 2019, 10:19
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Definecileri Kurtarmak İçin Zonguldak'tan Gelen 9 Kişilik Ttk Ekibi Çalışmalara Başladı

- Definecileri kurtarmak için Zonguldak'tan gelen 9 kişilik TTK ekibi çalışmalara başladı Silivri'de zehirlenen definecileri Zonguldak'tan gelen madenciler arıyorİSTANBUL - Silivri'de kiraladıkları evin altında define aramak için kazdıkları tünelde zehirlenen 2 kardeşi arama...

- Definecileri kurtarmak için Zonguldak'tan gelen 9 kişilik TTK ekibi çalışmalara başladı
Silivri'de zehirlenen definecileri Zonguldak'tan gelen madenciler arıyor

İSTANBUL - Silivri'de kiraladıkları evin altında define aramak için kazdıkları tünelde zehirlenen 2 kardeşi arama çalışmalarına Zonguldak'tan gelen madenciler de katıldı.Türkiye Taşkömürü Kurumundan gelen 9 kişilik ekip, sabahın ilk ışıklarıyla çalışmalarına başladı.
İstanbul'un Silivri ilçesi Gümüşyaka Mahallesi'nde pazar günü kiraladıkları evin altında define aramak için kazdıkları tünelde zehirlendikleri iddia edilen 2 kişiyi arama kurtarma çalışmaları 3'üncü gününde de devam ediyor. Define arayan kardeşleri kurtarmak için Zonguldak Türkiye Taşkömürü Kurumundan - 1 başmühendis, 1 tekniker, 1 şube müdürü ve 6 maden işçisi olmak üzere 9 kişilik ekip de çalışmalara katıldı. Dün yola çıkan ekip, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte arama kurtarma çalışmalarına başladı. Genel
Kaynak: İHA