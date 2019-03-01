01 Mart 2019, 09:22
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Definecilerin İkiye Böldüğü Tepeden Anıt Mezar Çıktı

Kayseri'de definecilerin greyder ile ikiye böldüğü tepeden, Roma Dönemi'ne ait anıt mezar çıktı. Anıt mezarın bulunduğu bölgenin sit alanı ilan edileceği öğrenildi.

Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesine bağlı Palas Mahallesi'nde hazine arayan definecilerin greyder ile ikiye böldüğü tepeden çıkan yapının Roma Dönemi'ne ait anıt mezar olduğu belirlendi. Anıt mezarın bulunduğu bölgenin sit alanı ilan edileceği ve Müze Müdürlüğü tarafından kazı çalışması yapılacağı açıklandı.

VATANDAŞLAR YETKİLİLERE HABER VERDİ

Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesine bağlı Palas Mahallesi Örtülü mevkinde bulunan tepenin greyder ile kazılarak ikiye bölündüğünü gören vatandaşlar, yetkililere haber verdi. İhbar sonrasında olay yerinde jandarma ekipleri önlem alırken, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'ne bağlı Müze Müdürlüğü'ne de konu hakkında bilgi verildi.

BÖLGE SİT ALANI İLAN EDİLECEK

Definecilerin ikiye böldüğü tepe mahallenin farklı yerlerinden görülürken, Müze Müdürlüğü yetkililerinin yaptığı incelemede ortaya çıkan yapının Roma Dönemi'ne ait anıt mezar olduğu belirlendi. Alınan bilgilere göre anıt mezarın bulunduğu bölge SİT alanı ilan edilecek ve kazı Müze Müdürlüğü yetkilileri tarafından sürdürülecek.

Palas, Sarıoğlan, Kayseri, Yenikadinda Gösterme, 3. Sayfa, Güncel
Kaynak: İHA


YORUMLAR (27)
ÖMER FARUK: Ama orada mezar olduğu da çok belliymiş.
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HELAL: babasına kendi eşeklerini boyayıp satanların torunu bunlar kesin
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ATSIZ: bir arkeolog olarak mesele sizin sandığınız kadar basit değil. merak etmeyin nerede ne vardır bizler çok iyi biliriz. ruhsatlı yapılan kazılarda anakayaya ulaşıp hilti ile kayayı parçalayan kişiler gördüm ben. Doğruya!! onlar daha iyi bilir.
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EFERİN: kaysrili bir işçi çalışmak için almanya ya gitmiş, ama diğerleri gibi 1 yıl içinde değil 2 yılda fabrikanın sahibi olmuş, niye böyle oldu ?diye soranlara ne yapıyım fabrikanın sahibi de gağseriliymiş demiş
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UYANIK GAĞSERİLİM: kayserili iki amatör biliyor orada olduğunu kaplumbağa hızındaki bürokrasi , müze müdürlüğü, il kültür müdürlüğü, ve arleolok proflar bilmiyor, işin garip tarafı bu?onların maaşını bu iki arkadaşa verin bence, arayanı da cezalandırmak bi burda var, amerika ilk yıllarında trenle maceracı taşımıştı batıya,
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