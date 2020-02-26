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Definecilerin planı yarım kaldı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, doğa yürüyüşüne çıkan gençlerin, detektörü görüp ihbarda bulunması üzerine definecilerin planı yarım kaldı.

26.02.2020 14:57 | Son Güncelleme: 26.02.2020 14:57Definecilerin planı yarım kaldı
'nın ilçesinde, doğa yürüyüşüne çıkan gençlerin, detektörü görüp ihbarda bulunması üzerine definecilerin planı yarım kaldı.

Mahallesinde define arayan kimliği belirsiz kişi ya da kişiler yakalanmamak için değeri yaklaşık 50 bin lira olan define aramakta kullanılan dedektör cihazlarını bırakarak kaçtı.

Mahallede bulunan 400 metre yükseklikteki Manastır Tepesi'nde bulunan yıpranmış Türk Bayrağı'nı değiştirmek için yürüyüşe İçmeler'li gençler, bir kişinin koşarak kaçtığını fark etti. Define aradığını düşünülen kişinin kaçtığı kayalık alana gelen gençler, define aramak için kullanılan cihazlar, çeşitli gıdalar ve pet şişelerde su bularak 155 polis ihbar hattını arayarak bilgi verdiler.

İhbarı değerlendiren Emniyet ekipleri, patika yoldan tepeye ulaşarak çeşitli marka ve özelliklere sahip define aramak için kullanılan cihazları teslim aldı. Polis, şüphelilerin bulunması için geniş çaplı araştırma başlattı. - MUĞLA

Marmaris, İçmeler, Muğla, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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