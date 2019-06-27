27.06.2019 08:55
Haberler » 3. Sayfa » Haber

Defne avcılarına suçüstü

Adana'da kaçak kazı yapıldığı bilgisi alan polis bir eve düzenlediği baskında, define arayan 3 kişi suçüstü yapılarak gözaltına alındı.

Adana 'da kaçak kazı yapıldığı bilgisi alan polis bir eve düzenlediği baskında, define arayan 3 kişi suçüstü yapılarak gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlar Müdürlüğü ekipleri, merkez Seyhan ilçesine bağlı Türkocağı Mahallesi'ndeki eski bir evde kaçak kazı yapıldığı bilgisi aldı. Bunun üzerine arama kararı çıkarılan eve yapılan baskında kazı yapıldığı belirlendi. Define aramak için kazı yapılan evde çuvallara doldurulmuş molozlar olduğu görüldü.

Evde kazı yapan A.T., M.K. ve E.K. suçüstü yakalandı. Pencereleri örtülerle kapatan define avcılarının, dikkat çekmemek için gece kazı yaptığı, biriken molozları gündüz dışarı taşıdığı öğrenildi.

Gözaltına alınan 3 kişinin sorgusu sürüyor. - ADANADefne avcılarına suçüstü
Kaynak: İHA
Polis , Adana , 3. Sayfa

YORUMLAR
Son Dakika Haberleri
09:37 Sarıyer'de motosikletli gencin kazası kamerada
09:32 (Özel) AVM'deki mağazada bebek pusetinden 20 bin lira çalan hırsızlar kamerada
09:30 (Özel) Sarıyer'de motosikletli gencin kazası kamerada
09:29 Organları ile 3 hastaya umut oldu
09:26 (Özel) Tuhafiye dükkanı alev alev yandı, o anlar böyle görüntülendi
09:26 Amasya merkezli silah kaçakçılığı operasyonu: 16 gözaltı
09:22 Anne yüreği elvermedi, kendisi döven oğlunu korudu