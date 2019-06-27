27.06.2019 09:30
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Defne avcılarına suçüstü

Adana'da kaçak kazı yapıldığı bilgisi alan polis bir eve düzenlediği baskında, define arayan 3 kişi suçüstü yapılarak gözaltına alındı.

Adana 'da kaçak kazı yapıldığı bilgisi alan polis bir eve düzenlediği baskında, define arayan 3 kişi suçüstü yapılarak gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlar Müdürlüğü ekipleri, merkez Seyhan ilçesine bağlı Türkocağı Mahallesi'ndeki eski bir evde kaçak kazı yapıldığı bilgisi aldı. Bunun üzerine arama kararı çıkarılan eve yapılan baskında kazı yapıldığı belirlendi. Define aramak için kazı yapılan evde çuvallara doldurulmuş molozlar olduğu görüldü. Evde kazı yapan A.T., M.K. ve E.K. suçüstü yakalandı. Pencereleri örtülerle kapatan define avcılarının, dikkat çekmemek için gece kazı yaptığı, biriken molozları gündüz dışarı taşıdığı öğrenildi. Gözaltına alınan 3 kişinin sorgusu sürüyor.
(Rüşan Anıl Atar - Serkan Çetinkaya/İHA)Defne avcılarına suçüstü
Kaynak: İHA
Polis , Adana , Güncel

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