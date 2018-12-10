Defne'de Öğrencilerden Halk Marketlere Yardım

Hatay
'ın Defne
ilçesinde ilkokul öğrencileri ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere giyecek yardımında bulundu.
Samankaya Muti Zöhre Mahanoğlu İlkokulu öğrencileri, Defne Belediyesi'nin sosyal belediyecilik anlayışıyla oluşturduğu halk markete giyecek yardımı yaptı.
Öğrenciler ihtiyaç sahibi ailelere katkı sunacak olmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade ettiler.
Defne Belediyesi Halk Market yetkilileri de yardımlarından dolayı öğrenci ve okul yönetimine teşekkür etti.
Hatay,Defne
10 Aralık 2018 Pazartesi 10:59