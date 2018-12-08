Defne'de Tıkanan Ve Çöken Altyapıya Hızlı Müdahale

Altyapının önemli unsuru olan kanalizasyon hatlarında oluşan arızalara hızlı ve kontrollü bir şekilde müdahale edildiğini belirten Genel Müdürlük, Hatay genelinde oluşturulan motorize ekiplerin gece gündüz demeden kanalizasyon tıkanıklığı, parsel baca tamiri, yağmur ızgarası temizliği, kötü koku vb. gibi sorunlara yapılan müdahaleler sayesinde vatandaşların önemli derecede rahatladığını vurguladı.

Defne ilçesinde yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren İdare, Çekmece Mahallesi 162. Sokak'ta kanalizasyon hattının çökmesiyle oluşan tıkanıklık ve kötü kokunun giderilmesi amacıyla vidanjör aracıyla temizlik yapılarak sorunun giderildiğini bildirdi.

Çekmece Mahallesi 40. Sokak'ta ise tıkanan muayene bacalarının tamirini yapan HATSU ekipleri, vatandaşlar tarafından ALO 185 HATSU Çağrı Merkezine bildirimlerin yapılması ile hızlı bir müdahale ile kötü kokuların önüne geçilmesini sağladı.