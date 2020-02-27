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Defne Samyeli, Cem Yılmaz'ın kendisini takipten çıkarmasıyla büyük şaşkınlık yaşadı

Cem Yılmaz'ın kendisini Serenay Sarıkaya ile aldattığını söyleyerek günlerdir konuşulan Defne Samyeli, dün akşam Nişantaşı'nda sohbet ettiği muhabirlerden Yılmaz'ın kendisini takipten çıkardığını öğrendi. Olay karşısında şoke olan Samyeli ne diyeceğini bilemedi.

27.02.2020 10:46 | Son Güncelleme: 27.02.2020 10:46

Oyuncu ve şarkıcı Defne Samyeli ile komedyen Cem Yılmaz, geçtiğimiz aylarda yollarını ayırdı. Yılmaz'ın kendisinden ayrıldıktan sonra Serenay Sarıkaya ile aşk yaşamaya başlamasıyla büyük şaşkınlık Samyeli, Yılmaz'ın Instagram'da kendisini takip etmeyi bıraktığını duyunca tepkisini belli etmeden duramadı.

"BENİM HABERİM YOK"

Dün akşam 'ndaki bir mekandan çıkarken aracında görüntülenen Defne Samyeli, kendisini bekleyen muhabirlerle sohbet etti. Samyeli muhabirin "Cem Bey sizi takipten çıktı siz hala takip ediyorsunuz?" sorusuyla afalladı. Bir an ne diyeceğini bilemeyen Samyeli, "Öyle mi benim haberim yok. Bu konuları konuşmak istemiyorum" dedi.

CEM YILMAZ'IN ADINI DUYUNCA PANİK OLMUŞTU

Geçtiğimiz gün yine Nişantaşı'nda görüntülenen Defne Samyeli, ayrıldığı sevgilisi Cem Yılmaz ile ilgili sorular karşısında panik yaşamıştı. Aracıyla muhabirlerin yanında uzaklaşmak isteyen Samyeli, panik yapınca kameramanın ayağını ezmişti.

NE OLMUŞTU?

Uzun bir süredir Cem Yılmaz'la aşk yaşayan Defne Samyeli, geçtiğimiz sene Kasım ayında ilişkisini noktalamıştı. Cem Yılmaz tarafından ihanete uğradığını doğrulayan Defne Samyeli, Cem Yılmaz ile Serenay Sarıkaya'nın aşk yaşamaya başladığını öğrendikten sonra yaptığı açıklama şunları söylemişti: "Ekim ayında 3. şahıslarla ilgili açıklama yapmış işini sağduyulu yapanları ayırmıştım. Ben bilmiyormuşum. Görmemişim, hiç ihtimal vermedim. Hiç konduramadım. O duyguyla sert bir yazı yazdım. Ben sizi nasıl asıl haberlerde mazur gördüysem, siz de beni mazur görün" demişti. Eski sevgilisi Defne Samyeli'nin ihaneti kabul ederek "Konduramadım" demesi üzerine konuşan Cem Yılmaz, "Hiç bir şey söylemeyeceğim. Hiç gönderme yapmadım" dedi.

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Defne Samyeli, Cem Yılmaz'ın kendisini takipten çıkarmasıyla büyük şaşkınlık yaşadı

Serenay Sarıkaya, Defne Samyeli, Cem Yılmaz, Nişantaşı, Magazin


HABER YORUMLARI (2)
GENTLEMAN:cem bey biner biner gezersiniz. memlekette ünlü düşmesi var. sen dusurmucende bızmı dusurucez. . . :) bi ara boşa dusersen hadıseyede bi el at. . .
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HURİ:UZATTIKÇA UZATTILAR. . .
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