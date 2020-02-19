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Defne Samyeli, eski sevgilisi Cem Yılmaz'ın fotoğraflarını Instagram'dan sildi

Cem Yılmaz'ın kendisine ihanet ettiğini ima ederek magazin gündemini sallayan Defne Samyeli'den beklenen hamle geldi. Samyeli, eski sevgilisi Cem Yılmaz'la olan fotoğraflarını Instagram hesabından sildi.

19.02.2020 17:41 | Son Güncelleme: 19.02.2020 18:00

Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya aşkı gündemini sarsmaya devam ediyor. Sürpriz aşkın ortaya çıkmasının ardından Cem Yılmaz'ın eski sevgilisi Defne Samyeli, ünlü komedyenin kendisine ihanet ettiğini, "Konduramamıştım" sözleriyle ifade etti.

"ALDATILDIM" DEDİ AMA FOTOĞRAFLARI SİLMEDİ

Defne Samyeli, aldatıldığını söylemesine rağmen sosyal medya hesabından yer alan ve Cem Yılmaz'la birlikte çekilmiş fotoğrafları silmemişti.

GEÇ DE OLSA KALDIRDI

Defne Samyeli, bugün eski sevgilisi ile olan tüm paylaşımları kaldırdı. Cem Yılmaz ise Samyeli ile olan görüntüleri henüz silmedi.


Defne Samyeli, eski sevgilisi Cem Yılmaz'ın fotoğraflarını Instagram'dan sildi

Serenay Sarıkaya, Defne Samyeli, Cem Yılmaz, Magazin

Kaynak: Snob Magazin


HABER YORUMLARI (7)
UCUBE:Defne Samyeli''de marketten yeni sanırım Cam Sil almış. . . Merak etmeyin evlilik filan yok Cem ile Serenay arasında 1 Nisan''ı bekleyin yeter. ;))
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POMPACI MÜLAYİM:Hababam GÜM GÜM GÜM devri :)
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SARI:DEFNE SERENAYA GÜZELLİKTE ON BASAR
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HAY BEN:defne belki döner diye bekledi lakin olmadı sildi resimleri
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ÇAPKIN KIZ ASLI:NEHABER ÇITIR.
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SAKARYALI HATUN:Aşk denen saf duygu; bu devirde, kirlendi!
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ÇAPKIN KIZ ASLI:MERHABA BEBEĞİM.
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