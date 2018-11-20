Defne Samyeli'den Kızı Deren İçin Duygusal Doğum Günü Paylaşımı!

Cem Yılmaz ile yaşadığı aşk ile gündemden düşmeyen Defne Samyeli, kızı Deren Talu'nun doğum gününü sosyal medya paylaşımıyla kutladı.

"KOLLARIMA ALIŞIN DÜN GİBİ"

Defne Samyeli kızı Deren Talu'nun doğum gününü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kutladı. Samyeli paylaşıma, "İnanamıyorum 22 yıl olduğunu. Seni ilk kollarıma alışım daha dün gibi. Canım kızım iyi ki doğdun. Her yeni yaşında güzellikler ve neşe içinde hep beraber olmak dileğiyle. Seni çok seviyorum." notunu ekledi. Samyeli ve kızı Deren, kıyafetleriyle de dikkat çekti. Paylaşıma yorum yapan bir takipçisi, "Güzelliğini sizden almış. Defne hanım." dedi.