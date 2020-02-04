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Defne Samyeli'den kızı Deren Talu'ya tam destek: Ben hiç karışmam, o bir yetişkin

Konuk olduğu bir programda rol aldığı filmde öpüştüğünü ancak sevişme sahnelerine karşı olduğunu söyleyen Deren Talu'ya annesi Defne Samyeli'den destek geldi. Kızının açıklamalarını izlediğini ve çok beğendiğini söyleyen Samyeli, "Ben hiç karışmam, o bir yetişkin" dedi.

04.02.2020 21:27 | Son Güncelleme: 04.02.2020 21:35

Son dönemde Kerem Sabancı ile yaşadığı aşkla gündem olan Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu'nun geçtiğimiz günlerde konuk olduğu kanalında yaptığı açıklamalar gündemine bomba gibi düşmüştü.

Oyunculuk eğitimi alan 23 yaşındaki güzel, "Oyunculukta Türkan Şoray kanunlarım var. Son çektiğim filmde öpüştüm. Ama çıplaklığa ve sevişme sahnelerine karşıyım. Açık seçik olmadan, üstü kapalı olabilir" demişti. Defne Samyeli'den kızının açıklamalarına tam destek geldi.

"BEN HİÇ KARIŞMAM, O BİR YETİŞKİN"

Ünlü sunucu, kızının açıklamalarını izlediğini ve çok beğendiğini söyledi. Deren'in rol alacağı filmlere karışmayacağını dile getiren Defne Samyeli, "Ben hiç karışmam, o bir yetişkin" dedi.

Oyuncu Deren Talu kurallarını anlattı: Türkan Şoray kurallarım var sevişme sahnesine karşıyımOyuncu Deren Talu kurallarını anlattı: Türkan Şoray kurallarım var sevişme sahnesine karşıyım

Defne Samyeli'den kızı Deren Talu'ya tam destek: Ben hiç karışmam, o bir yetişkin

Defne Samyeli, Deren Talu, Youtube, Magazin


HABER YORUMLARI (7)
KILLI SULO:BENDEN SANA TAVSIYE BASLADIGIN ISI YARIM BIRAKMA ANAN GIBI
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FİLİNTA:Çıplaklığa karşıymış birşey kalmamışki gösterecek, anneside pek bi geniş
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METİN:yetişkin olunca herşey serbest olurmu öylle şey bekar kız anası babası takip edecek akşam vakitli gelecek eve bu devirde kimseye güven yok
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AVNİ:bu kızı hıç beğenmiyorum
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AVNİ:sen kimsin la
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BİR BABA HİNDİ:Ne yaptın sen . Kız düşüp bayılacak şimdi .
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ADINIZI YAZIN:''Ben hiç karışmam, o bir yetişkin'' Anne para tatlı demiyor da, o bir yetişkin diyor. ;))
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