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Defne Samyeli'den Mustafa Sandal'a sert yanıt

Mustafa Sandal'ın hayatını kaleme aldığı 'Beni Ağlatma' adlı kitap ile ilk kez ortaya çıkan Defne Samyeli aşkı magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Söz konusu iddialarla ilgili açıklama yapan Samyeli, "Tamamen gerçek dışı bir iddiayla uyandım bu sabah. Dilerim kendisi bu duruma netlik kazandırır" dedi.

13.01.2020 19:34 | Son Güncelleme: 13.01.2020 20:02Defne Samyeli'den Mustafa Sandal'a sert yanıt

Ünlü şarkıcı Mustafa Sandal, birkaç gün önce çıkardığı ve hayatını anlattığı 'Beni Ağlatma' adlı kitapta 25 yıl önce Defne Samyeli ile 'gizli aşk' yaşadığını iddia etmişti. İddialar karşısında sessizliğini bozan Defne Samyeli, Mustafa Sandal'a sert bir şekilde yanıt verdi.

"UMARIM DAVA AÇMAK ZORUNDA KALMAM"

Twitter hesabından paylaşım yapan Defne Samyeli, "Mustafa Sandal'ın kitabında 25 yıl önce ilişki yaşadığımıza, benim bir de 'ilişkiyi gizli yaşamak için' onu terk ettiğime dair tamamen gerçek dışı bir iddiayla uyandım bu sabah. Mustafa Sandal'ın hayatının dikkat çekmesi için adıma gerek var mıydı, bilemedim. Dilerim kendisi bu duruma netlik kazandırır da, 25 senede topu topu 4 kez gördüğüm sanatçı arkadaşıma dava açmak durumunda kalmam" ifadelerini kullandı.

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Mustafa Sandal kitapta Samyeli için "Defne Samyeli ne istediğini bilen net bir kadındır. Bana 'Senin bakış açın ve modun buysa bana hiç uymuyor' dedi. Yapması gerekeni yaptı ve beni terk etti" satırlarını yazdırmıştı. Ünlü popçu eski sevgililerinden izin almama nedenini de bir röportajında "Çünkü onlardan onore ederek bahsediyorum" şeklinde açıklamıştı.


Mustafa Sandal, Defne Samyeli, Sabah, Magazin

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