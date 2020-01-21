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Defne Samyeli, evliliğe yeşil ışık yaktı

Çukur'un başrol oyuncularından Necip Memilli ile Didem Dayıcıoğlu'nun düğününe katılan Defne Samyeli, düğün sonrası evlilikle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. "Sizin evliliğe bakış açınız nasıl?" sorusuna, "Çok doğru ve iyi bir şey olduğunu düşünüyorum" yanıtını veren Samyeli, evliliğe yeşil ışık yaktı.

21.01.2020 18:30 | Son Güncelleme: 21.01.2020 18:50

Oyuncu Necip Memilli ile Didem Dayıcıoğlu'nun düğününe katılan Defne Samyeli, düğün sonrası evlilikle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Sunucu ve şarkıcı Defne Samyeli, stil danışmanlığını yapan Didem Dayıcıoğlu ile oyuncu Necip Memilli'nin düğününe, 23 yaşındaki kızı Deren Talu ile birlikte katıldı.

"HARİKA BİR NİKAH KIYDIK"

Çıkışta kızı ile kameraların karşısına geçen 47 yaşındaki güzel, "Çok mutluyuz. Harika bir nikah kıydık, kız tarafıyız. Didem hem aile dostum, hem ekibimin çok değerli bir parçası, hem de yakın arkadaşım. Didem kardeşim sayılır, Necip de artık yeni kardeşimiz. Ailemiz büyüdü diye çok seviniyoruz" dedi.

"EVLİLİĞE YEŞİL IŞIK YAKTI"

"Arkadaşlarınız evleniyor. Sizin evliliğe bakış açınız nasıl?" sorusuna, "Evlilik güzel bir müessese. Çok doğru ve iyi bir şey olduğunu düşünüyorum" yanıtını veren Samyeli, evliliğe yeşil ışık yaktı. Samyeli, "Ben çok küçük yaşta evlendim, boyumdan büyük çocuklarım var. Ne kadar güzel, bir daha hayatımda evlilik olabilir, neden olmasın? Her türlü açığım bu konuya" dedi.

"HER KARARLARINDA YANLARINDA OLURUM"

"Onay vermediğiniz birisi kızlarınızın hayatlarında olabilir mi?" sorusu yöneltilen ünlü sunucu, "Herkes seçimleriyle var hayatta. Doğrular, yanlışlar yapıp yollarını bulacaklar. Biz de hayatımızda bir dolu doğru, yanlış yapıyoruz. Hayatta onay verme mekanizmasının çok önemli olmadığına inanıyorum. Kendilerine zarar verecek bir durumun içinde olmadıkları müddetçe anne olarak her kararlarında yanlarında olurum" şeklinde konuştu.

ŞARKICILIĞI DÜŞÜNMÜYOR

Annesinin yeni şarkısını nasıl bulduğu sorulan Deren Talu, "İlk dinlediğim andan beri çok beğendim" karşılığını verirken, şarkıcılığı düşünmediğini açıkladı.

Komedyen Cem Yılmaz ile Defne Samyeli, geçtiğimiz aylarda sürpriz bir şekilde ilişkilerini noktalamıştı.

MUSTAFA SANDAL'A DAVA AÇACAK

Öte yandan 47 yaşındaki sunucu, hayatını anlattığı 'Beni Ağlatma' adlı kitabında kendisiyle aşk yaşadığını iddia eden şarkıcı Mustafa Sandal'a dava açacağını açıkladı.

Defne Samyeli, evliliğe yeşil ışık yaktı

Didem Dayıcıoğlu, Defne Samyeli, Magazin


HABER YORUMLARI (26)
MET''S:kızıdrmayın sakaryalıyı mazallah tersi terstir:)
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SAKARYALI HATUN:;)))))
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ADINIZI YAZIN:kızdırmayın sakaryalıyı mazallah tersi terstir:)
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SAKARYALI HATUN:Ben onlara naptım ki??? :((
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SAKARYALI HATUN:Aslında sakin biriyim ama,benimle çok uğraşıyorlar. :(((
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C:BİZDE SENİN DEĞERLİ AÇIKLAMLARINI BEKLİYORDUK. İNSAN İMZAYLA EVLENMEZ SİZİN EVLİLİK ANLAYIŞINIZ BÜTÜN KÖTÜLÜKLERİN BAŞLANGICI OLDU ZATEN. BÜTÜN GENÇLERE ÖRNEK OLDUNUZ SAYENİZDE EVLİLİK KURUMU ÇÖKTÜ SAYIN SANATÇILAR
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TERE OTU:Hava soğuktu, iyice soğudu bu samimiyetsizlikten. . .
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OVA KENTLİ:bunlar hiç ölmeyeceklermiş gibi davranıyorlar
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ŞÜPHELİ VAKA:sende aynısını yapıyorsundur. belkide daha fazlası
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SAKARYALI HATUN:Evlilik gibisi varmı, okulum biter bitmez bende hemen evlenmek istiyorum, ama önce zengin ve yakışıklı birini bulmalıyım. :((((((
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