Defne Samyeli, Kai Beach'de yine izleyenleri büyüledi.

Defne Samyeli, Bodrum'da yeniden Kai Beach'de sahne alarak Bodrum tutkunlarına canlı bir müzik ziyafeti sundu.

Bodrum'un göz alıcı güzelliklerinin yanı sıra Mykonos'un eşsiz beach eğlence kültürünü yaşatan Kai Beach'de ikinci kez sahne alan Defne Samyeli'nin sahnesine iş ve cemiyet hayatının önde gelen isimleri büyük ilgi gösterdi.

Kai Beach, 24 Ağustos tarihlerinde de yine Defne Samyeli'yi sahnesinde ağırlayacak.

Mandarin Oriental Bodrum'un içindeki en gözde lokasyonu ve ilgi çekici dekorasyonu ile adındanbu yaz Bodrum'da oldukça söz ettiren Kai Beach, gündüz Happy Hour DJ performansları ve akşamları gerçekleştirdiği canlı müzik performansları ile Bodrum'un en çok merak edilen adresi olmaya devam ediyor.

Eğlence anlayışına sürpriz performansları ve projeleri ile yeni bir soluk getiren Kai Beach, yaz boyunca yerelden evrensele uzanan sağlıklı ve lezzetli bir menü de sunuyor. Kai Beach'in menüsünde Asya mutfağı ve Akdeniz dokunuşları hakim.

Kai Beach, Cuma ve Cumartesi akşamları saat 02:00 e kadar konuklarının hizmetinde olacaktır. Ayrıca grup rezervasyonları olduğunda da akşamları servis hizmeti vermesinin yanı sıra davet, kutlama, özel etkinlik ve özel yemek taleplerine de açıktır.