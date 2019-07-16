16.07.2019 16:47
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Defne Samyeli, kendini övmeyi abartınca takipçileri tepki gösterdi!

Cem Yılmaz ile yaşadığı aşkla gündemden düşmeyen ünlü sunucu Defne Samyeli, sosyal medya hesabından yayınladığı fotoğrafta kendisini övmelere doyamadı.

Eski sunucu yeni şarkıcıDefne Samyeli, sosyal medya hesabından program kullanarak kendisini yaşlandırdığı fotoğrafta övgüler yağdırdı.

"HALA İŞ YAĞIYOR ÇOK ŞÜKÜR"

Instagram hesabından paylaşım yapan Defne Samyeli yaşlandırılmış halinin fotoğrafına, "Yine bir sahne sonrası. Yaş kemale ereli çok olsa da hala iş yağıyor çok şükür:)) Allah vergisi sesim.. Ve tabii eskimeyen güzelliğim... Hadi bunca yıl sonra güzellik sırrımı sizlerle paylaşıyorum: Çubuk tarçın!!" ifadelerini kullandı. Samyeli'nin bu ifadelerine bazı takipçileri tepki gösterdi. Samyeli'nin bir takipçisi paylaşıma, "Bu kadar kendini övmene gerek var mı?" yorumunu yaptı.

Defne Samyeli, kendini övmeyi abartınca takipçileri tepki gösterdi!
Defne Samyeli, Instagram, Magazin

YORUMLAR (14)
NOKTA HANIM: daha bi çirkin oldu sanki
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YOU KNOWWWW: BEN SIRRINI ACIKLIM - BOTOX VE GERME AMELIYATLARI PAHALI BAKIMLAR - DÜNYACA ÜNLÜLERIN ESKI VE YENI HALLERINI DE GÖRÜYORUZ- PARAN VARSA YAPTIRIRSIN YASLANMAZSIN :-D
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VELİ: nazar değer kız. maşallah güzelsin de.
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MAGAZİN UZMANI: herkes kendini övebilir bunda anormal durum yok takipçileri sorunlu bence
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HİHİHİ: Başka bir çubuk olmasın , tarçın değildir o :)
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ASACFGJH: Mal bu karı
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BUNLAR NERDE YAŞIYOR: yaw he he
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ADIMI YAZDIM: KADIN ESPRİ YAPMIŞ. . . NE VAR Kİ BUNDA TEPKİ VERECEK. . .
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AG: Yasli hali ile ilgili yazmis belliki espri yapmis acikca belli...normal fotografi icin yazmamis...bunun ovunmekle ne ilgisi var...olumsuz anlam cikarmaya ne kadar meraklisiniz...
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NUR: Her tarafında estetik yok yani, sadece çubuk tarçınla güzel kalıyorsun değil mi :) Böylelerini dikkate alanda da akıl yok.
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