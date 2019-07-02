02.07.2019 14:29
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Defne Samyeli'nin 15 yaşındaki kızı Derin Talu'dan bikinili poz

Sunucu Defne Samyeli'nin kızı Derin Talu, paylaştığı bikinili fotoğraflarıyla yine çok konuşuldu.

Sevilen komedyen Cem Yılmaz 'la yaşadığı aşkla gündeme gelen Defne Samyeli 'nin kızları Deren ve Derin Talu da dikkat çekiyor.

YAKIN TAKİPTE

Defne Samyeli 'nin 15 yaşındaki kızı Derin Talu , paylaşımlarıyla sosyal medya kullanıcılarının yakın takibinde. Paylaşımlarıyla öne çıkan Derin Talu takipçileri tarafından güzelliğine vurgu yapılsa da yaşından oldukça büyük göründüğü gerekçesiyle eleştirilerin de hedefi oluyor.

BİKİNİLİ FOTOĞRAFINI PAYLAŞTI

Bodrum 'da tatil yapan Derin Talu paylaşımlarına hız kesmeden devam ediyor. Talu son olarak bikinili paylaşımıyla sosyal medyanın gündemine oturmayı başardı. Takipçileri Talu'nun fotoğraflarına binlerce beğeni mesajı yağdırdı.

Defne Samyeli'nin 15 yaşındaki kızı Derin Talu'dan bikinili poz
Defne Samyeli , Cem Yılmaz , Derin Talu , Magazin

YORUMLAR(18)
SILAYA UNDEBAH DEDİRTMEK İSTEYEN ADAM:bu 15 se bende 15 ayaklarım sandalyeye oturunca yere değiyor kazandım mı
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DURBUNLU:google a bakinca 22 yasinda yaziyor. . . 15 yasinda olmasi imkansiz. . .
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6.FİLO:Derin Talu 15 yaşında fakat 30 yaşında bir kadının ağırlığını taşımasını bilen biri. çok ağır başlı hanım hanımcık Allah yuvasına bağışlasın.
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CAPRIS:15 YASINDAKI BI KIZ TESETTURE GIRSE UĞRAMADIĞI HAKARET KALMIYOAMA 15 YASINDAKI BI KIZ SOYUNDUGUNDA ONUN ADI SANAT OLUYU ONUN ADI LAİKLİK OLUYO ONUN ADI ÖZGÜRLÜK OLUYOKADIN HAKLARINDAN BAHSEDENLER KADIN VÜCUDUNUN BU ŞEKİLDE TEŞİR EDİLMESINE GÖZLER ÖNÜNE SERİLMESİNE SESSİZ KALIYO NE DESEK BOŞ. . . .
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DETHRTJUHRT:ben 15 yaşındayım diye yazılı tişörtle gezmeli, millete sıkıntı olur yoksa
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ERTAN:bu kız 15 yaşında çarşaf giyse paylaşım yapsa anasını babasını topa tutar. gerici derler. şimdi övüyorlar.
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VATANDAŞ:haklısın kardeşim, nerde pedofili sakızı çiğneyenler?
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ÇİFTETELLİ:18 yaşına basmamış bir ergenin istismarı var ortada. ama devlet trumpa rest çekmekle meşgul.
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HAŞİNBOY:Çiftetelliye laf yok
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BOZUK SAAT BİLE:gözlerime inanamıyorum. çiftetelli 40 yılda bir adam gibi yorum yapmış haa.
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