2 yıl önce Aylin Koç ile ilişki yaşamaya başlayan ve geçtiğimiz aylarda yollarını ayıran Eremcan Acar, şimdi de Defne Samyeli'nin büyük kızı Deren Talu'nun kalbini çaldı.

Defne Samyeli'nin Büyük Kızı Gönlünü Ünlü Playboy'un Oğluna Kaptırdı">

ORTAK DOSTLARI SAYESİNDE TANIŞTILAR

Sosyetik delikanlı, güzelliğiyle kısa sürede yıldızı parlayan Deren Talu'yu yakın markaja aldı. Eremcan Acar, boy gösterdiği davetlerde tüm bakışları üzerine toplayan, cesur paylaşımlarıyla da sosyal medyayı sallayan 22 yaşındaki modeli Instagram'da takibe aldı. Deren Talu ise Eremcan Acar'ın ilgisine başta temkinli davrandı. Ancak Eremcan, modelle ortak dostları sayesinde tanışmayı başardı.

GİZLİ GİZLİ GÖRÜŞTÜKLERİ İDDİA EDİLDİ

İddiaya göre ikili, bir süredir gizli gizli görüşüp birbirlerini tanımaya çalışıyor. Genç çiftin Eremcan Acar'ın üniversite eğitimi gördüğü Londra'da bir araya geldiği de konuşulanlar arasında. Londra'da başlayan arkadaşlıkları 2017 yazında aşka dönüşen Eremcan Acar ile Aylin Koç'un ilişkisi ise birkaç ay sonra bitti. Aylin Koç, şimdilerde Bennu Gerede'nin oğlu Dilan'la aşk yaşıyor.