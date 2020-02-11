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Defne Samyeli'nin Cem Yılmaz ile birlikte olan fotoğraflarını kaldırmaması dikkat çekti

Yunanistan'ın başkenti Atina'da tatil yapan Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya çifti, ayrı ayrı uçaklarla Türkiye'ye döndü. Magazin gündemine bomba gibi düşen aşkla birlikte gözler Defne Samyeli'ye çevrildi. "Gerekli görürsem sonra bu konuyla ilgili konuşuruz" diyen Samyeli'nin Cem Yılmaz ile birlikte olan fotoğraflarını kaldırmaması dikkat çekti.

11.02.2020 00:31 | Son Güncelleme: 11.02.2020 00:41

Bir süredir Atina'da tatil yapan Serenay Sarıkaya ve Cem Yılmaz, Türkiye'ye geri döndü. Ünlü çift ayrı uçaklarla ülkeye dönüş yaparken, Serenay Sarıkaya gündemine bomba gibi düşen aşkla ilgili "Her şey gördüğünüz gibi" itirafında bulundu.

"GEREKLİ GÖRÜRSEM KONUŞURUZ"

Samyeli ise çok konuşulan aşkla ilgili yaptığı açıklamada "Şimdilik hiçbir şey söylemeyeceğim. Gerekli görürsem sonra bu konuyla ilgili konuşuruz" demişti.

SİLMEYE KIYAMADI

Defne Samyeli'nin ise sosyal medya hesabından Cem Yılmaz ile birlikte olan fotoğraflarını kaldırmaması dikkat çekti. Samyeli'nin, geçtiğimiz yaz Bodrum'da tekne turunda Cem Yılmaz ile çekildiği fotoğrafı Instagram hesabından kaldırmaması takipçilerinin de dikkatinden kaçmadı.

NE OLMUŞTU?

Geçtiğimiz günlerde Defne Samyeli ile ilişkisini noktolayan komedyen Cem Yılmaz, katıldığı bir programda "Serenay'a dalıp gidiyorum" diyerek Sarıkaya'ya aşk itirafında bulunmuştu. Çift, kısa süre sonra Atina'da birlikte görüntülendi.

Serenay Sarıkaya, Cem YılmazSerenay Sarıkaya, Cem Yılmaz'la olan ilişkisini itiraf etti: Her şey gördüğünüz gibi

Defne Samyeli'nin Cem Yılmaz ile birlikte olan fotoğraflarını kaldırmaması dikkat çekti

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