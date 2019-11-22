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Defne Samyeli'nin erkek kardeşiyle paylaşımına beğeni yağdı

Cem Yılmaz'la ilişkisini bitiren Defne Samyeli, erkek kardeşi Sühan Samyeli ile olan fotoğrafını paylaştı. Samyeli kardeşlerin fotoğrafına binlerce beğeni ve yorum yağdı.

22.11.2019 14:29 | Son Güncelleme: 22.11.2019 14:55

Ünlü komedyen Cem Yılmaz'la olan ilişkisine nokta koyan sunucu ve şarkıcı Defne Samyeli, sosyal medya hesabından aile paylaşımlarına ağırlık verdi. Samyeli'nin kendisine çok benzeyen erkek kardeşiyle olan fotoğrafı Instagram'da gündem oldu.

KIZININ DOĞUM GÜNÜNÜ KUTLAMIŞTI

Geçtiğimiz gün büyük kızı Deren Talu'nun doğum gününü "Benim canım kızım, iyi ki doğmuşsun. Yıllar ne çabuk geçmiş, inanamıyorum. Bebeğim, eğlencede ve dertlerde en yakın arkadaşım, bir tanem. Çok şahane yılların olsun, ve hep birlikte olalım" notuyla kutlayan Defne Samyeli, bugün de erkek kardeşi ile duygusal paylaşım yaptı.

ERKEK KARDEŞİ İLE FOTOĞRAFINI PAYLAŞTI

Sühan Samyeli'nin sayfasından "Bir kardeşi olmalı insanın... Hem de en iyisinden... " notuyla paylaştığı kareyi Defne Samyeli de aynı notla kendi sayfasında paylaştı. Takipçileri tarafından anında binlerce beğeni alan Samyeli kardeşlerin birbirine olan benzerliği ise dikkat çekti.

Defne Samyeli'nin erkek kardeşiyle paylaşımına beğeni yağdı

Defne Samyeli, Cem Yılmaz, Magazin


HABER YORUMLARI (4)
GAYSERİLİ:çok güzel kadın be
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SUAT:o abin neden kocanı aldattığında ya da sonrasında nikahsız beraberlikler yaşadığında sana sesini çıkarmıyor? abilik bu değil. abi koruyucudur.
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FASAFİSO:Ahlaksızlık sene ile mi oluyor ? ozaman 2039 da çıplak gezelim
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NEVİN:sene 2019!!!!
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