Defne Samyeli'nin ihanet çıkışına Cem Yılmaz'dan olay gönderme: Sen bizi dostlarımızdan koru

Ünlü komedyen Cem Yılmaz, kendisinden 18 yaş küçük oyuncu Serenay Sarıkaya ile aşk yaşamaya başladı. Aşkın ortaya çıkmasıyla ihanete uğradığını doğrulayan Defne Samyeli'ne Yılmaz'dan gönderme gecikmedi.

SAMYELİ'YE GÖNDERME Mİ YAPTI?

Cem Yılmaz tarafından ihanete uğradığını doğrulayan Defne Samyeli, önceki akşam yaptığı açıklamasında "Konduramadım" dedi. Cem Yılmaz ise Samyeli'nin bu itirafının ardından Twitter hesabından sessizliğini bozdu. Yılmaz'ın son paylaştığı videosunda ise"Biz düşmanları biliyoruz, sen bizi dostlardan koru!" sözleri dikkat çekti.

BERGEN DETAYI DİKKAT ÇEKTİ

Öte yandan Cem Yılmaz'ın paylaştığı videonun sonunda usta sanatçı Bergen'in Sen Affetsen Ben Affetmem" şarkısı çaldı. Serenay Sarıkaya ise çok yakında Bergen'in hayatını canlandıracağı bir projede yer alacak.

MEKANDAKİ TELEFONLARI GÖZETİM ALTINA ALDILAR İDDİASI

Yaşadıkları aşkla magazin gündemine bomba gibi düşen Serenay Sarıkaya ve Cem Yılmaz hakkında bir iddia da ortaya atıldı. Sosyal medyada dolaşan iddiaya göre: Çift, dün Bebek'teki bir mekana gitti ve tüm müşterilerin telefonlarını gözetim altına aldırdı. Mekanın görevlileri, çiftin tek kara fotoğrafının dahi çekilmemesi için yoğun çaba sarf etti.

"HİÇ İHTİMAL VERMEDİM, KONDURAMADIM"

Defne Samyeli, Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya'nın ilişkisinin basına sızmasının ardından yaptığı açıklamasında şunları söylemişti: "Size magazin basınına bir sözüm vardı. Asılsız haberlerden dolayı önyargılarım var. Ekim ayında 3. şahıslarla ilgili açıklama yapmış işini sağduyulu yapanları ayırmıştım. O haberi aslında işini sağduyuyla yapan arkadaşlar yapmış. Ben bilmiyormuşum. Görmemişim, hiç ihtimal vermedim. Hiç konduramadım. O duyguyla sert bir yazı yazdım. Ben sizi nasıl asıl haberlerde mazur gördüysem, siz de beni mazur görün."