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Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu, aşk yaşadığı Kerim Sabancı ile ilk kez görüntülendi

Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu, bir aydır gözlerden uzak aşk yaşadığı Kerim Sabancı ile ilk kez görüntülendi. Yeni yılın ilk gününü beraber kutlayan genç çift, muhabirlerin sorularına cevap vermedi.

02.01.2020 00:48 | Son Güncelleme: 02.01.2020 00:59

Defne Samyeli, 2020'ye girmeye çok az kala Cem Yılmaz'la 1,5 yıllık ilişkisini noktalamıştı. Samyeli aşkta aradığını bulamadı ancak kızı Deren Talu mutluluğu buldu.

İLK KEZ GÖRÜNTÜLENDİLER

Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu, gönlünü Kerim Sabancı'ya kaptırdı. Kanal D ekranlarında yayınlanan programı 2. Sayfa'nın haberine göre Deren Talu, bir aydır gözlerden uzak aşk yaşadığı Kerim Sabancı ile ilk kez görüntülendi.

Yeni yıla birlikte giren genç çift, bir mekandan çıkarken görüntülendi. İkili sorulara cevap vermezken, yanlarında bulunan bir kadın arkadaşları muhabirlere 'İyi akşamlar' diledi.

Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu, aşk yaşadığı Kerim Sabancı ile ilk kez görüntülendi

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