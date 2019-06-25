25.06.2019 17:40
Haberler » Magazin » Haber

Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu, bikinili fotoğrafıyla büyüledi!

Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu, sosyal medya hesabından yayınladığı bikinili fotoğrafıyla takipçilerini kendine hayran bıraktı.

Defne Samyeli 'nin büyük kızı Deren Talu , bikinili fotoğrafıyla takipçilerini mest etti.

"MANKENLERE TAŞ ÇIKARTIRSINIZ"

Sosyal medya hesabından bikinili fotoğrafını paylaşan Talu, "Saklambaç" notunu ekledi. Talu'nun fotoğrafına takipçileri de sessiz kalmadı. Talu'nun bir takipçisi, "Fiziğiniz çok güzel. Mankenlere taş çıkartırsınız." yorumunu yaptı. Başka bir takipçisi ise, "Güzelliğinizi annenizden almışsınız." yorumunu yaptı.

ESTETİKLİ OLDUĞU ORTAYA ÇIKMIŞTI

Şimdilerde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adında sıkça söz ettiren Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu'nun estetikli olduğu ortaya çıkmıştı. Güzelliği ile herkesi büyüleyen Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu, küçük yaşta estetik yaptıranlar kervanına katılmış. Talu'nun burun bölgesindeki değişim birkaç estetik operasyon geçirdiğini belli ediyor.

Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu, bikinili fotoğrafıyla büyüledi!
Deren Talu , Defne Samyeli , Magazin

İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI
YORUMLAR(1)
...:görünüşleriyle para kazanıyorlar estetik yaptırması normal . . .
Yayından Kaldır
0 1
Cevap yaz
Son Dakika Haberleri
17:40 Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu, bikinili fotoğrafıyla büyüledi!
15:49 Serenay Sarıkaya, hakkında çıkan haberlerle ilgili hukuki süreç başlatacağını duyurdu
15:33 Kıvanç Tatlıtuğ zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
14:26 Hamdi Alkan, Enis Fosforoğlu'nun tabutuna sarılan eşinin fotoğrafını çekti
14:16 Enis Foforoğlu'nun cenazesinde Hamdi Alkan ile eşinin tartışılan fotoğrafı
10:19 Eliz Sakuçoğlu, yeni sevgilisiyle kulüpte yaptığı dansla olay oldu
09:43 Paylaştığı fotoğrafta göğsü görünen Hadise'ye tepki yağdı