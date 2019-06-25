Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu, bikinili fotoğrafıyla büyüledi!

Defne Samyeli 'nin büyük kızı Deren Talu , bikinili fotoğrafıyla takipçilerini mest etti.

"MANKENLERE TAŞ ÇIKARTIRSINIZ"

Sosyal medya hesabından bikinili fotoğrafını paylaşan Talu, "Saklambaç" notunu ekledi. Talu'nun fotoğrafına takipçileri de sessiz kalmadı. Talu'nun bir takipçisi, "Fiziğiniz çok güzel. Mankenlere taş çıkartırsınız." yorumunu yaptı. Başka bir takipçisi ise, "Güzelliğinizi annenizden almışsınız." yorumunu yaptı.

ESTETİKLİ OLDUĞU ORTAYA ÇIKMIŞTI

Şimdilerde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adında sıkça söz ettiren Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu'nun estetikli olduğu ortaya çıkmıştı. Güzelliği ile herkesi büyüleyen Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu, küçük yaşta estetik yaptıranlar kervanına katılmış. Talu'nun burun bölgesindeki değişim birkaç estetik operasyon geçirdiğini belli ediyor.