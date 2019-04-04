Defne Samyeli'nin Kızı Deren Talu, Cem Yılmaz'ın Gösterisine Gitti

Birliktelikleriyle magazin gündemine damgasını vuran Cem Yılmaz- Defne Samyeli aşkı doludizgin devam ediyor.

Uzun bir aradan sonra gösterilerine geri dönen başarılı komedyen Cem Yılmaz, son gösterisinde sevgilisinin kızını ağırladı.

CEM YILMAZ'I TEBRİK ETTİ

Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu, geçen gün komedyenin gösterisini izlemeye gitti. Deren Talu gösteri sırasında kendisine poz veren Cem Yılmaz'ın fotoğrafını Instagram'ın hikaye bölümünden alkış emojisi koyarak paylaştı.

ARKADAŞLIKLARI AŞKA DÖNÜŞTÜ

Defne Samyeli ile Cem Yılmaz'ın yıllar önce Boğaziçi Üniversitesi'nde başlayan arkadaşlıkları Nisan 2018'de sürpriz bir şekilde aşka dönüşmüştü. Bir röportajında ilişkisinden bahseden Cem Yılmaz, şunları söyledi: "Tanışıklığımız 90'lı yıllara dayanıyor. Defne'yi yıllardır uzaktan görür ve hayranlıkla bakardım, ama yakın bir arkadaşlığımız yoktu. Defne şahane bir insan. Çok iyi anlaştığım biriyle çok olgun bir birliktelik yaşıyorum. Muhabbetimiz çok değerli. Bizi kıymetli kılan şey benim onu, onun beni beğenmesi değil. İkimiz birlikteyken kendimizi ne kadar iyi hissettiğimiz."