Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu, dekoltesiyle baş döndürdü!

Defne Samyeli'nin Eren Talu ile olan evliliğinden dünyaya gelen 22 yaşındaki Deren Talu, sosyal medya hesabı Instagram üzerinden paylaştığı fotoğraflarla gündem olmaya devam ediyor.

SANİYELER İÇERİSİNDE ÇOK SAYIDA BEĞENİ ALDI

Deren Talu bu kez paylaştığı fotoğrafta derin bir dekolte verdi. Mavi renginde büstiyer tercih eden Deren Talu, fiziğiyle hayranlarını kendisine hayran bıraktı. Boyu, fiziği, kaşı, gözü her detayıyla çok beğenilen Deren Talu, yine hayranlarını mest etti. Annesi Defne Samyeli'ne benzerliğiyle dikkat çeken Deren Talu doğal havasıyla çekildiği bu fotoğrafa saniyeler içerisinde çok sayıda beğeni aldı.

ACUN ILICALI İLE AŞK YAŞADIĞI İDDİA EDİLMİŞTİ

Bilindiği gibi Deren Talu'nun adı geçtiğimiz aylarda ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı ile anılmıştı. İddiaya göre Acun Ilıcalı'nın eşi Şeyma Subaşı'nda boşanma nedeni olarak Deren Talu gösterilmişti. Deren Talu ve annesi Defne Talu bu iddiaları yalanlamış, asla böyle bir durumun olmadığının altını defalarca çizmişti.

DEREN TALU KİMDİR?

Deren Talu, 1996 yılının Kasım ayında doğdu. Deren Talu, Manken, sunucu ve eski Türkiye güzellerinden oyuncu ve sunucu Defne Samyeli ve Mimar Eren Talu'nun kızıdır. Babası Galatasaray Lisesi ve Güzel Sanatlar Akademisi mezunudur. Babası aynı zamanda Galatasaray Kulübü Divan Kurulu üyesi ve eski yöneticisidir. Lise eğitimini ENKA Okulları'nda tamamlayan Deren Talu, üniversite eğitimini ise Los Angeles'ta aldı.