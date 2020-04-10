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Defne Samyeli'nin makyajsız hali takipçilerini ikiye böldü

Cem Yılmaz'la yaşadığı aşkla gündemden düşmeyen Defne Samyeli, sosyal medya hesabından makyajsız fotoğrafını paylaştı. Samyeli'nin makyajsız hali ise takipçilerini ikiye böldü.

10.04.2020 15:02 | Son Güncelleme: 10.04.2020 15:18

Ünlü komedyen Cem Yılmaz'ın kendisinden ayrılarak Serenay Sarıkaya ile aşk yaşamasıyla bir süre gündemden düşmeyen şarkıcı ve oyuncu Defne Samyeli, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla adından söz ettirmeye devam ediyor.

MAKYAJSIZ POZUNU PAYLAŞTI

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüsün Türkiye'ye gelmesiyle vaktini evinde geçiren Defne Samyeli, evdeki hallerini takipçileriyle paylaşmaya devam ediyor. Her fırsatta estetik yaptırmadığını ve doğal olduğunu söyleyen Samyeli, makyajsız fotoğrafını paylaştı. Samyeli pozuna "Atalet ve rehavet günleri" yorumunu bıraktı.

Defne Samyeli'nin makyajsız hali takipçilerini ikiye böldü

TAKİPÇİLERİ İKİYE BÖLÜNDÜ

Defne Samyeli'nin makyajsız hali takipçilerini ikiye böldü. Sosyal medya kullanıcılarının bir kısmı Samyeli'nin makyajsız halini çok beğenirken bir kısmı da hiç beğenmedi.

"YÜZÜMDE HİÇBİR ŞEY YOK"

Yüzünde estetik olmadığını söyleyen Defne Samyeli bir açıklamasında "Hiçbir küçük dokunuş... Hiç, hiçbir şey yok. İsteyen inansın, isteyen inanmasın... Olsa söyleyeyim. Yüz yogası çalıştım senelerce... Ben bu işleri geçmişte bir yaptım, şimdi uğraşmak zorunda kalmıyorum" demişti.

Defne Samyeli’nin makyajsız hali takipçilerini ikiye böldü
Etiketler: Defne Samyeli, Cem Yılmaz, Magazin
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Yorumlar (11)
AYNEN ÖYLE:HADISE VE CEM YILMAZIN YENI SEVGILISI SERENAY ÇOK ÇIRKIN!
Cevap Yaz 0 3
METKAN:cemle takıldıktan sonra bütün karizması sıfır. . kimse bakmaz artık buna. . .
Cevap Yaz 3 2
EYLÜL:Defne ve diğer ünlüler virüs yok olsun estetik doktorları sizi bekliyor. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cevap Yaz 1 2
GAZİANTEP:Mide almaz böylesini hep makyaj güzeli bunlar
Cevap Yaz 5 3
0131:yok . . üce bölündü. . benim hic bir fikrim yok güzelmi cirkinmi diye. . lüzumsuz bir varlik. . .
Cevap Yaz 1 4
ZİYAA:Biz de inandık!. . Her tarafın botoks. . .
Cevap Yaz 3 11
AVNİ:makyajlı halide güzel değildi.
Cevap Yaz 1 9
TANKUT:Kızının gözleri yemyeşila.
0 0
SMZ:TOPLUM BU KADAR ZOR GÜNLER GEÇİRİRKEN DEFNENİN DURUMUNA MI TAKILIYOR. BENCE HAYIR.
Cevap Yaz 1 6
G:ÇOK ÇİRKİN
Cevap Yaz 2 4
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