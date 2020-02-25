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Defne Samyeli, Palandöken dağında karların üzerinde mayo ile objektif karşısına geçti

Defne Samyeli, Erzurum'un gözde kayak merkezi Palandöken'de karlar üzerinde mayo ile objektif karşısına geçti.

25.02.2020 20:42 | Son Güncelleme: 25.02.2020 20:57

Cem Yılmaz'la yaşadığı fırtınalı ayrılık sürecinin ardından albüm çalışmalarını hız veren Defne Samyeli, ilginç bir çekim için objektif karşısına geçti. Alem Dergisi'nin önümüzdeki ay yayınlanacak sayısının kapağında yer alacak olan Defne Samyeli, 'de karlar üzerinde mayo ile poz verdi.

TAKİPÇİLERİ HAYRAN KALDI

Defne Samyeli, çekimlerden çok kısa bir videoyu Instagram hesabından paylaştı. Defne Samyeli'nin fit görüntüsü takipçileri tarafından kısa sürede çok fazla beğeni aldı.

SADECE İŞİYLE ANILMAK İSTİYOR

Uzun süredir yalnızca Cem Yılmaz'la olan ilişkisi ile gündemde olan Defne Samyeli, daha önce verdiği bir röportajda o dönemleri geride bırakıp sadece işine odaklanmak istediğini söylemişti.

Defne Samyeli, Palandöken dağında karların üzerinde mayo ile objektif karşısına geçti

Defne Samyeli, Cem Yılmaz, Palandöken, Magazin


HABER YORUMLARI (7)
MÜCELLA:Bu kadın hala güzel yaaaa
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RSD:Deri ve kemik kalmış ÇAPKIN Defne
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DR:bize uyar isterse soyunsuz fark etmez
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SNAYPIR:Bu Haberle İlgili Yorumunuzu Yazın sadece işinle anılmak istiyormuş öyle zaten
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KEKOCAN:Ulan mal.iyiki bu haberle ilgili yorumu yazmışsin yoksa duman olurduk!!!!!!!!!
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ARZU:Buda siyirdi iyice!! Anladik guzelsin
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MÜŞTAK EFENDİ:KIşIN KARDA CIBIL CIBIL KAMERA ÖNÜNE ÇIKMIŞ.YAŞI GELMIS 50 YE SEN NEYİN PEŞİNDESİN.
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