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Defne Samyeli ve Cem Yılmaz ayrıldı

Uzun süredir aşk yaşayan Cem Yılmaz ve Defne Samyeli çiftinden kötü haber geldi. Çiftin ayrılık kararı aldığı iddia edildi.

14.08.2019 12:42
Defne Samyeli ve Cem Yılmaz ayrıldı

2018'in en sürpriz aşklarından olan Cem Yılmaz ve Defne Samyeli çiftinden hayranlarını üzen haber geldi. Ünlü çiftin 2018'de başlayan büyük aşklarında çıkmaza girdikleri iddia edildi.

AYRILIK KARARI ALDILAR

Kanal D ekranlarında yayınlanan '2. Sayfa' programının sunucuları Müge Dağıstanlı ile Gülşen Yüksel, magazin gündemine bomba gibi düşen iddiada bulundu. İkili, Cem Yılmaz ile Defne Samyeli'nin ayrılık kararı aldığını ve bu kararlarını yakın çevreleriyle paylaştıkları yönünde duyumlar aldıklarını söyledi. Defne Samyeli'nin Cem Yılmaz'ın evinden ayrıldığı da gelen bilgiler arasında.

"HAYRANLIKLA BAKARDIM"

Cem Yılmaz Defne Samyeli ile yaşadığı 1.5 yıllık ilişkisinişu sözlerle anlatmıştı: Tanışıklığımız 90'lı yıllara dayanıyor. Defne'yi yıllardır uzaktan görür ve hayranlıkla bakardım, ama yakın bir arkadaşlığımız yoktu. Defne şahane bir insan. Çok iyi anlaştığım biriyle çok olgun bir birliktelik yaşıyorum. Muhabbetimiz çok değerli. Bizi kıymetli kılan şey benim onu, onun beni beğenmesi değil. İkimiz birlikteyken kendimizi ne kadar iyi hissettiğimiz.

Defne Samyeli ve Cem Yılmaz ayrıldı

Magazin

YORUMLAR (14)
ALİ AGA: sonuç belliydi nolacaktıda bir yastıkta kocasınlarmı. O masallarda oluyor
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STHSGA: hele sükür.
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ŞAŞIRAN VARMI: şaşırdıkmı;^?_ hayır şaşırmadık tabikide reklamı oldu gelsin singllar gelsin paracıklar heyyy dünya heyy
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ADANALI66: Ne bekleniliyordu ki ? Simdi aradan 1 Ay gecmez her biri yanlarinda ''yeni Asklari'' ile görüntülenir. . . Bunlari mi kizsam yoksa bunlari böyle Haber degeri varmis gibi önümüze getirenleri mi bilemedim. . . ALLAH bildigi gibi yapsin demek en digrusu. . .
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....: aşk mı :) ileriye yönelik yatırımdı bir de büyük aşk diyorlar salla
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METİN: çok üzüldüm nasıl ağlıyorum bir bilseniz gözüm de göz yaşı kalmadı
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UCUBE: Defne, yapma kızım otur evinde kocamın dizinde. İlla başka yerlerde arama huzuru, Cem yılmaz gibi birisi veremedi ise başka hiç bir kimse veremez o huzuru sana kusura bakma. ;))) Boyunuz uzun ama aklınız çok kısa güzel kardeşlerim. Allah size boy da vermiş, akıl da. Yalnız siz akıl yerine boyunuzu kullanmayı tercih etmişsiniz. :))
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GÜLDÜM: abla 1. 55 boyunda ikiside :)
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TRABZONLU061: EVLI DEGILLERKI KOCANIN DIBINDE OTUR DUYORSUN. EVLENMEDEN BIRLIKTE YASAMAK COCUK YAPMAK MODA OLDU- YANLIS ÖRNEKLER- IKI KIZI VAR ANNALARI SEVGILI PESINDE. . . . BIRLIKTE YASAMAK NEDIR YAHU- NE GENIS MIGDELERI VAR ESKI ESLERININ - COCUKLARININ ANASINA HIC MI DEMIYOR YANLIS ÖRNEK OLUYORSUN DIYE- HA PARDON MODERNLILIK BUNA IZIN VERIYOR -ISLAH OLUN
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ADINIZI YAZIN: FİZK KURALLARINA AYKIRI ZATEN
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