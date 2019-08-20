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Defne ve yayladağı Muhtarlarından Genel Müdür Çaparali'ye ziyaret

HATSU Genel Müdürü Mehmet Çaparali, mahalle sakinlerinin sesi olan muhtarları ağırlayarak istişare toplantılarını sürdürüyor.

20.08.2019 13:43 Defne ve yayladağı Muhtarlarından Genel Müdür Çaparali'ye ziyaret

Defne ilçesi Orhanlı Mahalle Muhtarı Cemil Günbatmaz ve Yayladağı ilçesi Yukarıokçular Mahalle Muhtarı İsmail Kaymakçı'nın katılım gösterdiği ziyarette içme suyu ve altyapı ile ilgili konular istişare edildi.

Hatay'ın 15 ilçesine hizmet götürme adına Hatay'daki tüm muhtarla koordineli şekilde çalışmaya devam edeceklerinin altını çizen Genel Müdür Çaparali, Büyükşehir Belediye Başkanımız Doç. Dr. Lütfü Savaş öncülüğünde muhtarlarımızı, sivil toplum kuruluşlarımızı ve tüm hemşehrilerimizi dikkate alarak altyapı çalışmalarının sürdüğünü belirtti.

Kendilerini kabul etmelerinden dolayı Genel Müdür Çaparali'ye teşekkür eden mahalle muhtarları, HATSU'nun insan hayatı ve çevreye yönelik önemli hizmetlere imza attığını ifade ederek, mahallelerine yönelik altyapı noktasında taleplerini ilettiler.


Yayladağı, Kaymakçı, Defne, CEO, Güncel

Kaynak: Bültenler

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