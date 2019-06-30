30.06.2019 21:12
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Defne yaprağı işleme fabrikasında 3 yılda ikinci yangın

Defne yaprağı işleme fabrikasında 3 yılda ikinci yangın

OSMANİYE'nin Kadirli ilçesinde, defne yaprağı işleme fabrikasında çıkan yangın, zarara neden oldu.

OSMANİYE'nin Kadirli ilçesinde, defne yaprağı işleme fabrikasında çıkan yangın, zarara neden oldu. Fabrikada, 2016 yılında da yangın çıktığı ve büyük zarar meydana geldiği öğrenildi.
Yangın, akşam saatlerinde Yusuf İzzettin köyünde Kadirli Organize Sanayi Bölgesi 'nde bulunan defne yaprağı işleme fabrikasında çıktı. Fabrikadan yükselen dumanları fark eden işçilerin ihbarı üzerine yangın yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın, fabrikayı sarmadan söndürüldü. Aynı fabrikada, 3 yıl önce de yangın çıktığı ve büyük zarar meydana geldiği öğrenildi.


- Osmaniye
Kaynak: DHA
Kadirli , Osmaniye , Güncel

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