Deforme Olan Yağmur Suyu Izgaraları Yenileniyor

Yağmur suyu deşarj noktalarında bakım ve onarım çalışmalarının yapıldığını belirten Genel Müdürlük, Kırıkhan ilçesine bağlı Mimar Sinan Mahallesi'nde deforme olan ve işlevini yitiren yağmursuyu ızgaralarının yenilendiğini ve trafik açısından oluşturabilecek sorunların önlendiğini kaydetti.

Izgaraların yenilenmesiyle birlikte araç ve yaya trafiğinin olumsuz etkilenmeyeceğini aktaran HATSU, karşılaşılan altyapı problemlerini ALO 185 HATSU Çağrı Merkezi'ne bildirim yapmaları konusunda çağrıda bulundu.

Genel Müdürlük ayrıca, vatandaşların çöp atma konusunda daha duyarlı davranması gerektiğine vurgu yaparak, ağır tonajlı araçların ızgara üzerinden geçerken daha dikkatli olmaları hususunda temennide bulundu.

Kaynak: Bültenler