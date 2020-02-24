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Defterdarlıktan KATSO'ya ziyaret

Vergi Haftası kutlamaları kapsamında Kastamonu Defterdarlığı tarafından Kastamonu Ticaret ve Sanayi Odasına ziyaret gerçekleştirildi.

24.02.2020 16:50 | Son Güncelleme: 24.02.2020 16:50Defterdarlıktan KATSO'ya ziyaret
Vergi Haftası kutlamaları kapsamında Defterdarlığı tarafından Kastamonu Ticaret ve Sanayi Odasına ziyaret gerçekleştirildi.

Kastamonu'da Vergi Haftası kutlamaları devam ediyor. Bu kapsamda 31. Vergi Haftası etkinlikleri nedeniyle Defterdar İhsan Mintaş, beraberinde Personel Müdürü Recep Alucdibi, Gelir Müdür Vekili Cengiz Kara, Vergi Dairesi Müdürü Murat Saydam ile birlikte Kastamonu Ticaret ve Sanayi Odasını ziyaret etti. Ziyarette KATSO Başkan Yardımcısı Hasan Gülşen, MÜSİAD Kastamonu Şube Başkanı Mustafa Şensoy ve KATSO Genel Sekreteri Mustafa Elmas hazır bulundu. Ziyarette Mintaş, vergi hizmetleriyle ilgili bilgiler verdi. - KASTAMONU

Vergi Haftası, Kastamonu, Güncel

Kaynak: İHA

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