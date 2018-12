Degen Emeklilerin Sorunlarını TBMM'ye Taşıdı

04 Aralık 2018 Salı 10:45



Emeklilerin maaşlarının yetersizliğini her fırsatta dile getiren Türkiye Emekliler Derneği Erzurum Şube Başkanı Ahmet Degen, Başkent Ankara'da AK Parti Erzurum Milletvekillerini ziyaret etti.Ziyaretler esnasında Milletvekillerine emeklilerin sıkıntılarını ifade eden Başkan Degen, "Emeklilerimiz yıllardan beridir geçim derdi ile uğraşıyor. Aldığı düşük maaşlar ile mutfağında makarna bile kaynatamaz duruma geldi. Öyle emeklimiz var ki, icralar ile boğuşuyor. Kırmızı ete hasret kalan, sebze ve meyveyi adeta unutan emeklilerimiz, çorba ile yatıp çorba ile kalkar oldu. Emeklilerimizin aldığı maaşlar belli. Kira mı ödesin, elektrik, su faturalarını yatırsın, yakıt parası mı ödesin yoksa diğer ihtiyaçlarını mı karşılasın. Hükümetin bayramlarda verdiği ikramiyeler her ne kadar yüz güldürse de yine de emeklilerimizin sorunlarının çözümüne yetmedi. Özellikle kış aylarının gelmesi ile birlikte emeklilerimizi kabuslar basmaya başladı. Çünkü kış geldi mi bir yanda yakacak derdi diğer yanda ise yiyecek derdi emeklilerimizin belini büküyor. Emeklilerimizin aldığı maaşlar çok düşük. hükümetimizden emeklilerimize yönelik maaş iyileştirmesini dört gözle bekliyoruz" dedi.AK Parti Erzurum Milletvekili Selami Altınok ise, "Hükümet olarak emeklilerimizin her daim yanlarında olduğumuzu rahatlıkla söyleyebilirim. sayın cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan maaşların iyileştirilmesi konusunda bir çalışma yapıyor. en kısa sürece bu çalışmanın hayatiyete geçebileceğini söyleyebilirim. Bizlerde siyasiler olarak emeklilerimizsin sorunlarını çözmek için yoğun uğraş veriyoruz. emeklilerimizin içi rahat olsun Cumhurbaşkanımızın bu konudaki hassasiyetini yakından biliyoruz. çok yakın bir zamanda Cumhurbaşkanımızın üzerinde durduğu maaş iyileştirmesinde müjdeyi emeklilerimize verecektir" dedi. - ERZURUM