"Değer Zirvesi ve Türkiye'ye Değer Katan Markalar Ödül Töreni"

Dünya Bankası tarafından her yıl yayımlanan İş Yapma Kolaylığı Raporuna göre ise 190 ekonomi arasında 43. sıradan 33. sıraya yükseldi." dedi.Bakan Selçuk, Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Dr. Nureddin Nebati, TBMM Dilekçe Komisyonu Başkanı, AK Parti İstanbul Milletvekili Mihrimah Belma Satır'ın himayelerinde, ActivaTanıtım Organizasyon Kurucusu Pınar Erez tarafından ikinci kez düzenlenen Türkiye 'ye Değer Katan Markalar Ödül Töreni, Shangri-La Bosphorus'ta gerçekleşti.Törende konuşan Bakan Selçuk, bu yıl "Türkiye için değer" sloganıyla ikincisi düzenlenen zirvede bir arada olmaktan memnuniyet duyduğunu dile getirerek, Benjamin Franklin'in "Ya okunmaya değer bir şey yaz ya da yazılmaya değer bir şey yap" sözünü hatırlattı.En önemli değerin ülkenin insan kaynağı olduğunu ifade eden Selçuk, bakanlık olarak en büyük değer olarak gördükleri insana hizmet etmek bilinciyle çalıştıklarını söyledi. Markalaşmayı, kişisel girişimleri kurumsallaştırmanın, iyi planlanmış, işleyen iş süreçleri ile desteklenmenin parçası olarak gördüklerine değinen Selçuk, "Değer üretmeden ve değer katmadan, markalaşmadan Türkiye ekonomisinin daha üst seviyelere çıkacağına inanmıyoruz. Dolayısıyla Türkiye, daha büyüyecek ve gelişecek. Bunu da ürettiği, değer kattığı markalarla beraber yapacak." dedi."Türkiye'nin uluslararası arenadaki konumunu sağlamlaştı"Türkiye'nin savunmadan tekstile kadar birçok sektörde değerler ürettiğini vurgulayan Bakan Selçuk, lansmanı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan yerli otomobili de hatırlattı.Bugün üretim ve tasarımlarıyla ülkeye katkı sağlayan, her biri kendi alanında başarılı işlere imza atmış önemli isimlerin ödüllendirileceğini belirten Bakan Selçuk, her başarının arkasında, büyük başarı hikayeleri olduğunu söyledi.Yerli üretimdeki olumlu seyrin Türkiye'nin uluslararası arenadaki konumunu da sağlamlaştırdığını ifade eden Selçuk, şöyle konuştu:"Türkiye büyüdükçe sosyal refahı, istihdamı ve iş gücü potansiyeli de aynı doğrultuda artıyor. Bu noktada bakanlık olarak çalışana, işverene, üreticiye, girişimciye verdiğimiz destekler ve teşviklerle ortadayız. 2019 yılı çalışma hayatımızın tüm tarafları için oldukça verimli ve aktif bir yıl oldu. Güçlü teşviklerimizi, eylem planlarımızı ortaya koyduk. 2019 için hedeflediğimiz tabloya ulaşma yolunda ciddi mesafeler katettik. Geçtiğimiz günlerde açıklanan Birleşmiş Milletler İnsani Gelişme Raporu'nda ülkemiz ilk defa çok yüksek gelişmişlik seviyesine sahip ülke kategorisine girdi. Dünya Bankası tarafından her yıl yayımlanan İş Yapma Kolaylığı Raporu'na göre ise 190 ekonomi arasında 43. sıradan 33. sıraya yükseldi. 2002 yılında 720 bin olan iş yeri sayımız 1,9 milyona, aktif sigortalı sayımız 12 milyondan 22 milyona yaklaştı. Elbette bu yükselişte ülkemizde iş yapmanın kolaylaşmasının da büyük katkısı var. Bu farkı en net şekilde hissedenler Türkiye için çalışan, yatırım yapan, değer üretenler, yani sizler oldunuz.""Önümüzde kesintisiz bir icraat dönemi var"Hükümet olarak büyük Türkiye yolunda attıkları her adımı birer değere dönüştürme gayreti içinde olduklarına dikkati çeken Selçuk, bu üretkenlik ve atılımların 2023 Türkiye'sine doğru ilerlerken 2020 yılında da hız kesmeden hızlanarak devam edeceğine inandığını aktardı.Bakan Selçuk, 2020 yılı istihdam hedeflerini yükselttiklerini de belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:"İşsizlik oranını da inşallah düşürmeyi hedefliyoruz. Önümüzde kesintisiz bir icraat dönemi var. Milletçe işçilerimiz ve işverenlerimizle erkek, kadın, genç, yaşlı el birliğiyle daha güçlü ve daha parlak bir geleceğe ulaşacağımıza inanıyoruz. Girişimcilerimizin dinamizmine ve yeteneğine de çok güveniyoruz. 2020 ülkemizde çalışma hayatı, ekonomi ve sosyal refah seviyesine çok daha üst seviyelere çıkacağına gönülden inanıyorum. Sosyal koruma ağımız altında da sosyal güvenlik, sosyal hizmetler ve sosyal yardımlar olarak 3 sac ayağını çok önemsiyoruz. Son 17 yıla baktığımızda da sosyal yardım ve sosyal hizmet anlamında çok büyük değer ürettiğimizin farkındayız. Sosyal yardımlarda 2 milyarla aldığımız çıtayı bugün 55 milyar liraya çıkardık. Sosyal hizmetlerde uyguladığımız bakım hizmet modelleri, kuruluşlarımız, gerek çocuk, kadın ve yaşlılar, engelliler alanında sunduğumuz hizmetler, dünyada kıyaslanabilir durumda değil, daha üst seviyedeyiz. Sosyal güvenlikte de yüzde 99'ına sağlık hizmeti sunabilen, aktüel dengesi güçlü bir sosyal güvenlik sistemimiz var."Bakan Selçuk, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü de kutladı.Ödül töreniKonuşmanın ardından gerçekleşen ödül töreninde Bakan Selçuk, "Ayakkabı Sektörüne Değer Katan Marka" kategorisinde Turuncu Bağcık Sosyal Sorumluluk Projesi ile 50 bin çocuğu, hediye ettiği ayakkabılarla mutlu eden FLO adına, FLO Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Büyükekşi'ye ödülünü verdi."İhracata Değer Katan Marka" kategorisinde Roberto Bravo adına Roberto Bravo Üst Yöneticisi (CEO) Mustafa Kamar ödülünü Bakan Selçuk'tan aldı. Selçuk tarafından Yıldız Holding adına Yıldız Holding Üst Yöneticisi Mehmet Tütüncü'ye "Üretime Değer Katan Marka" kategorisinde ödülü verildi.Fiba Group adına Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ayşecan Özyeğin Oktay, "Her Kademede En Fazla Kadın Yönetici ve Çalışan İstihdam Eden Marka" kategorisinde ödül aldı.Bakan Selçuk, protokol üyeleri ödül alan firma yetkilileriyle fotoğrafı çektirdi.