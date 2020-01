Değer Zirvesi ve Türkiye'ye Değer Katan Markalar Ödül Töreni - Ticaret Bakan Yardımcısı Turagay

Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Nureddin Nebati, "Bu yıl hedeflediğimiz yüzde 5 büyümeyi çok rahat yakalayacağız." dedi.Nebati, ikincisi düzenlenen "Değer Zirvesi ve Türkiye 'ye Değer Katan Markalar Ödül Töreni"nde yaptığı konuşmada, geçen yıl yine bu toplantıda 2019'un güzel bir yıl olacağını, Yeni Ekonomi Programı'nın takip edilmesini söylediğini anımsattı.Nebati, rakamların, değerler geçen yıl ne söylenildiyse hedeflerin ötesinde gerçekleştiğini ifade ederek, şunları kaydetti:"'Döviz artık Türkiye üzerinde operasyon yapılacak bir enstrüman olmaktan çıkacak' demiştik. 2019 yılında YEP'teki programımızın aynısı rakamla gerçekleşti. 'Faiz artık birilerinin üreten ekonomiyi bırakıp bankalarda yan gelip yatarak para kazanacağı bir enstrüman olmaktan çıkacak' demiştik. 6 ay gibi kısa süre içerisinde Merkez Bankası'nın attığı adımla 1200 baz puan faizin aşağı geldiği, reel piyasanın rahatladığı ortama geldik."Büyümede beklentileri yakaladıklarını aktaran Nebati, "Bu yıl hedeflediğimiz yüzde 5 büyümeyi çok rahat yakalayacağız." dedi."Bu ülkenin tam şahikaya ulaşacağı bir yıldayız"Nebati, 2019 yılı boyunca her sektörün taleplerinin giderileceği şekilde adımlar atıldığını vurgulayarak, "Şimdi 2020 yılındayız, bu ülkenin tam şahikaya ulaşacağı, attığı her adımının bir maraton koşucusu gibi karşılık bulabileceği, yüksek performans ile geçirebileceğimiz bir yıldayız." diye konuştu.Büyüyen, gelişen ve büyümesini her türlü olumsuzluklara rağmen gerçekleştiren bir ülkenin vatandaşları, girişimcileri olarak geleceğe umutla baktıklarını anlatan Nebati, turizmde rekorların sürekli egale edildiğini söyledi.Nebati, Türkiye'nin güçlü, zengin ve ne yaptığını bilen bir ülke olduğunu vurgulayarak, "Gerektiğinde Doğu Akdeniz'de gaz aramak için gemilerini gönderir, gerektiğinde Libya'ya destek verir, gerektiğinde Barış Pınarı Harekatı ile ülke güvenliği için Suriye'de askerlerini Allah'ın izni, milletinin gücüyle sırtına alarak yürür. Bu ülke 21. yüzyıla önderlik yapacak bir ülke." şeklinde konuştu."Daha fazla yurt dışına açılmamız lazım"Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay ise Türkiye'nin başlı başına bir değer olduğunu belirterek, "Türkiye' markasını daha fazla tanıtmamız daha fazla yurt dışına açılmamız lazım. Sadece mal ve hizmet olarak değil, sanatçılarımızla, sporcularımızla bunu yapmamız lazım." dedi.Turagay, özellikle mal ve hizmet ihracatında markaların ortaya çıkması, yurt dışında kendilerini tanıtmasının önemini vurgulayarak, Türkiye'nin dünyadaki bütün olumsuzluklara rağmen ihracatını büyüttüğüne dikkati çekti.Markalı ve yüksek teknolojili ürün ihracatının artırılması gerektiğini ifade eden Turagay, Türkiye'nin önünü daha da açabilmek, devlet olarak ticaret insanların daha da yanında olabilmek için her türlü destek vermeye hazır olduklarını dile getirdi.Birleşmiş Markalar Derneği (BMD) Başkanı Sinan Öncel de Türkiye'nin katma değerli ihracatı ve üretiminin markalı üretim ve markalı ihracattan geçtiğinin bilincinde olduklarını belirterek, bu sebeple yapılan tüm çalışmalarda değerin ön planda yerini aldığını kaydetti.Konuşmaların ardından Türkiye'ye Değer Katan Markalar Ödül Töreni gerçekleştirildi. Törende, FLO Ayakkabı, Roberto Bravo, Yıldız Holding, Fiba Group, İkbal Şekerleme, Kahve Dünyası, Türk Telekom, İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı, Şazeli, Bmoji, A Milli Futbol Takımı, Zorlu Tekstil, LC Waikiki, Doğuş Grubu, İbrahim Çolak, Arter, İlyun Bürkev ödüle layık görüldü.