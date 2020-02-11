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Değerli Konut Vergisi'nde değişiklik yapıldı

2019 yılında uygulamaya konulan ve değeri 5 milyon liranın üzerinde olan konutlar için geçerli olan Değerli Konut Vergisi'nde değişikliğe gidildi. Buna göre; 5 milyonluk evler için Değerli Konut Vergisi alınmayacak. Bu rakamın üzerindeki evlerden ise aşan kısmı için binde 3, 6, ve 10'luk vergi alınacak.

11.02.2020 20:36 | Son Güncelleme: 11.02.2020 21:13

TBMM Genel Kurulunda Coğrafi Bilgi Sistemleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşmeleri düzenlendi. Görüşmeler esnasında Değerli Konut Vergisi'yle ilgili değişiklik yapıldı.

YENİ DÜZENLEME YAPILDI

Eklenen maddeye göre, 5 milyon-7.5 milyon değerinde olan konutların 5 milyonu aşan kısmı için binde 3, 10 milyona kadar değerli konutlar için 7.55 milyon lirası için 7 bin 500 TL, fazlası için binde 6, 10 milyonu aşan değerli konutların 10 milyon TL'si için 22 bin 500, fazlası için binde 10 vergi alınması kabul edildi.

DEĞERLİ KONUT VERGİSİ KİMLERİ KAPSIYOR?

Türkiye sınırları içinde bulunan mesken nitelikli taşınmazlardan bina vergi değeri veya Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'nce belirlenen değeri 5 milyon Türk Lirası ve üzerinde olanlar, değerli konut vergisine tabidir.

Değerli konut vergisinde beyanname verme süresi ve 1Değerli konut vergisinde beyanname verme süresi ve 1'inci taksitin son ödeme tarihi uzatıldı

Değerli Konut Vergisi'nde değişiklik yapıldı

Politika

Kaynak: İHA


Politika

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