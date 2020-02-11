Haberler » Güncel » Değerli Konut Vergisi'nde değişiklik - Haber

Değerli Konut Vergisi'nde değişiklik

Değerli Konut Vergisi'ne ilişkin değişiklik yapıldı.

11.02.2020 20:55 | Son Güncelleme: 11.02.2020 20:55Değerli Konut Vergisi'nde değişiklik
Değerli Konut Vergisi'ne ilişkin değişiklik yapıldı.
TBMM Genel Kurulunda Coğrafi Bilgi Sistemleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşmeleri düzenlendi. Görüşmeler esnasında değerli Onur vergisiyle ilgili madde eklendi. Eklenen maddeye göre, 5 milyon-7.5 milyon değerinde olan konutların 5 milyonu aşan kısmı için binde 3, 10 milyona kadar değerli konutlar için 7.55 milyon lirası için 7 bin 500 TL, fazlası için binde 6, 10 milyonu aşan değerli konutların 10 milyon TL'si için 22 bin 500, fazlası için binde 10 vergi alınması kabul edildi.
(Ahmet Umur Öztürk/İHA)

Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

15:22  Radyasyon nasıl yazılır? Radyasyon mu, radyosyon mu? Radyasyon ne demek?
13:53  Enstitü nasıl yazılır? Enstitü mü, ensitü mü? Enstitü ne demek?
11:44  Şam nerede? Şam konumu ve Şam haritası!
10:49  Anadolu Üniversitesi AÖF kayıt yenileme ne zaman? Bahar dönemi kayıt yenileme tarihleri!
10:20  İhsan Oktay Anar kimdir? İhsan Oktay Anar hayatı, sanatı ve eserleri!
11.02.2020 21:39:24