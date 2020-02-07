Haberler » Ekonomi » Değerli konut vergisinde beyanname verme süresi ve 1'inci taksitin son ödeme tarihi uzatıldı - Ekonomi

Değerli konut vergisinde beyanname verme süresi ve 1'inci taksitin son ödeme tarihi uzatıldı

Değeri 5 milyon liranın üzerinde olan konutlar için 2019 yılında uygulamaya konulan değerli konut vergisinin beyanname verme süresi 20 Mart'a, verginin 1'inci taksitinin ödeme süresi de 31 Mart'a kadar ertelendi.

07.02.2020 16:34 | Son Güncelleme: 07.02.2020 17:24

2019 yılında uygulamaya konulan ve değeri 5 milyon liranın üzerinde olan konutlar için geçerli olan değerli konut vergisinde beyanname verme süresi ve 1'inci taksitin son ödeme süresi uzatıldı.

BEYANNAME SÜRESİ 20 MART'A, İLK TAKSİTİN SON ÖDEMESİ 31 MART'A UZATILDI

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı'nın internet sitesinde, değerli konut vergisi beyannamesinin verilme ve ödeme süresinin 1 ay uzatılmasına ilişkin duyuru yayımlandı. Buna göre, 2020 takvim yılına ait değerli konut vergisi beyannamesinin verilme süresi 20 Mart Cuma, söz konusu beyanname üzerine tahakkuk eden verginin 1'inci taksitinin ödeme süresi ise 31 Mart Salı günü sonuna kadar uzatıldı. Daha önce beyanname verilme süresi 20 Şubat olarak belirlenmişti.

DEĞERLİ KONUT VERGİSİ KİMLERİ KAPSIYOR?

Türkiye sınırları içinde bulunan mesken nitelikli taşınmazlardan bina vergi değeri veya Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'nce belirlenen değeri 5 milyon Türk Lirası ve üzerinde olanlar, değerli konut vergisine tabidir.

Değerli konut vergisinde beyanname verme süresi ve 1'inci taksitin son ödeme tarihi uzatıldı

Maliye Bakanlığı, Ekonomi


Ekonomi

Son Dakika Haberleri

17:09  Meblağ nasıl yazılır? TDK'ya göre mebla mı, mevla mı, meblağ mı?
15:49  Beşiktaş - Gaziantep maçı ne zaman? Beşiktaş - Gaziantep maçı hangi kanalda, saat kaçta?
15:03  Özge Yağız kimdir? Özge Yağız nereli, kaç yaşında?
14:58  Usül nasıl yazılır? TDK'ya göre usul mu, usül mü? Usül ne demek?
14:01  Nur Gencer kimdir? Nur Gencer hayatı ve biyografisi!
7.02.2020 18:23:05