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Değerli metal fiyatları ticaret iyimserlikleriyle düştü

Değerli metal fiyatları, ABD ve Çin'in ticaret görüşmelerine 10 Ekim tarihinde devam edeceğinin duyurulması sonrasında oluşan iyimserlik etkisiyle düştü.

27.09.2019 11:48Değerli metal fiyatları ticaret iyimserlikleriyle düştü
– Değerli metal fiyatları, ABD ve Çin'in ticaret görüşmelerine 10 Ekim tarihinde devam edeceğinin duyurulması sonrasında oluşan iyimserlik etkisiyle düştü.
Diğer yandan Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Çin'in ABD'nin ek gümrük vergisi muafiyet kararına karşılık olarak, Çin'in ABD'den daha fazla mal almak istediğini söyledi.
Gelişmeler etkisiyle küresel emtia piyasalarında son durum şöyle:
gümüş, yüzde 1.8 düşüşle 17.59 dolardan,
altın, yüzde 0.67 düşüşle 1,505 dolardan,
bakır, yüzde 0.43 artışla 2.5885 dolardan,
platin, yüzde 0.88 düşüşle 927.9 dolardan ve
paladyum yüzde 1.01 düşüşle 1,626.3 dolardan işlem görüyor.


- İstanbul

Amerika Birleşik Devletleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Ekonomi

Kaynak: DHA

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