"Değerli Zamanlar" projesi Manisa'da hayata geçiriliyor

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Manisa 'nın Kula ve Selendi ilçelerinde çocukların yaz tatillerini daha verimli bir şekilde değerlendirmeleri amacıyla "Değerli Zamanlar" projesini hayata geçiriyor.Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, 22 Temmuz Pazartesi günü başlayacak proje kapsamında 5 hafta boyunca gençler, sportif ve sanatsal eğitimlere katılabilecek.Altyapı projesi olarak hazırlanan "Değerli Zamanlar" projesi, pilot bölgeler olarak Kula ve Selendi ilçelerinde uygulanacak.Proje kapsamında, ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik futbol, basketbol, voleybol, yüzme, masa tenisi ve badminton gibi spor dalları ile tiyatro, resim, müzik gibi sanat dallarında teorik ve uygulamalı eğitimler verilecek.Eğitimlerle öğrencilerin hem zamanlarını iyi değerlendirmeleri hem de spor ve sanat dallarında yeteneklerinin farkına varabilmeleri hedefleniyor. Ayrıca, ücretsiz olacak eğitimlere damla gönüllüsü gençler de katkı sağlayacak."Gençlerimizin geleceğe en iyi şekilde hazırlanması birinci vazifemizdir"Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, gençlerin geleceğe en iyi şekilde hazırlanmalarının öncelikli vazifeleri olduğunu belirterek, "Gençlerimizin donanımlı bireyler olması sadece kendi ülkemiz için değil, bütün insanlık için bir kazanım olacaktır." ifadesini kullandı.Bakan Kasapoğlu, gençlerin kişisel gelişimlerine, sosyal hayatlarına, eğitimlerine ve spor kültürlerine katkı sağlayacak pek çok proje gerçekleştirildiğine anımsatarak, şu değerlendirmede bulundu:"Gençlerimizin kendilerini en iyi biçimde yetiştirme yolunda spor, sanat ve kültür sahalarında çalışmalar yapabilmesini; eğitim hayatlarını en iyi şekilde sürdürmelerini sağlamak bakanlığımızın esas görevidir. Onların mutluluğu, huzuru, güven duygusu bizim için her şeyden önemlidir. Gençlerimizi geleceğe en iyi şekilde hazırlanması birinci vazifemizdir. Bu anlamda ülkemizin her çocuğunu, her gencini kendi evladımız olarak görüyor, imkan ve kaynaklarımızı gençlerin yararlanacağı şekilde kullanmaya çalışıyoruz. Gençlerimizin donanımlı bireyler olması sadece kendi ülkemiz için değil, bütün insanlık için bir kazanım olacaktır."