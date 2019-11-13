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"Değirmen" kitabının yazarı İlyas Toprak'tan, Başkan Gökhan Yüksel'e ziyaret

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Erzincan Tanyeri Derneği yazarlarından ve Milliyet Gazetesi eski çalışanı İlyas Toprak ve Cumhuriyet Halk Partisi Adalar İlçe Başkanı Ercan Akpolat'ı Kartal Belediyesi Ana Hizmet Binasındaki makamında ağırladı.

13.11.2019 09:33 | Son Güncelleme: 13.11.2019 09:38
Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Erzincan Tanyeri Derneği yazarlarından ve Milliyet Gazetesi eski çalışanı İlyas Toprak ve Cumhuriyet Halk Partisi Adalar İlçe Başkanı Ercan Akpolat'ı Kartal Belediyesi Ana Hizmet Binasındaki makamında ağırladı.

Görüşme sırasında yazar İlyas Toprak, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel'in kültür, sanat, edebiyat ve gibi farklı alanlarda yaptığı atılımları takdirle takip ettiğini belirterek, Erzincan'a bağlı Tanyeri nahiyesini anlatan "Değirmen" adlı ilk romanını kendisine takdim etti.

Başkan Gökhan Yüksel de konuğunun nazik ziyaretinden duyduğu memnuniyeti ifade ederek, Kartal'a artı değer katacak proje ve çalışmaları, vatandaşlarla buluşturmaya devam edeceklerini söyledi.

'İlyas Toprak kimdir'

1954 yılında Erzincan'da doğan İlyas Toprak, 1970-1974 yılları arasında Avusturya'da Viyana Büyükelçiliği'nde çalıştı. Yirmi altı yıl Milliyet Gazetesi'nde çalıştıktan sonra emekli oldu. Doğduğu yer olan Erzincan'a bağlı Tanyeri Nahiyesini anlattığı "Değirmen " isimli romanı ile ilgili duygularını şu sözlerle ifade ediyor "Çocukluğumda seyahat ederken Tanyeri'ne an gelir toprağında doğan ağaları, beyleri, marabaları, yamacından akan pınarları, gökyüzünün derinliklerine başını kaldırmış yüce dağlarını, Fırat vadisinde esen yelin hırçın sesini, tarlalarında savrulan başakların hışırtısını, orağın sesini, tırpanın sesini toprağın bereketini, karasabanı, kızgın güneşte yanmış insanın tenini, nasır tutmuş ellerini yazacağımı düşlerdim Değirmen'e. Değirmen, bir Tanyeri romanı, aşkın ve özgürlüğün romanı." İlyas Toprak kitabını iki buçuk yıllık bir çalışma sonunda tamamladı. - İSTANBUL

Gökhan Yüksel, Ülgür Gökhan, Kartal, Güncel

Kaynak: İHA

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