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Değirmenaltı Deresi'nde temizlik çalışmaları başladı

Süleymanpaşa Belediyesi, hava sıcaklıklarının yükselmesi ile birlikte dere temizliği çalışmalarına başladı.

19.03.2020 16:51 | Son Güncelleme: 19.03.2020 16:51
Değirmenaltı Deresi'nde temizlik çalışmaları başladı
Süleymanpaşa Belediyesi, hava sıcaklıklarının yükselmesi ile birlikte dere temizliği çalışmalarına başladı.

İş makinelerinin dere içine girerek yaptığı çalışmada kış aylarında biriken çamur kamyonlara yüklenerek dereden uzaklaştırılırken, oluşan yabani otların temizliği de yapıldı.

Değirmenaltı Mahallesi'nde, Kayı Deresi olarak da bilinen derenin temizlenmesi ile işe koyulan ekipleri Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel ve Başkan Yardımcısı Hüseyin Uzunlar ziyaret ederek, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Yapılan çalışmanın mahalle sakinlerinin sağlığı açısından büyük önem arz ettiğini dile getiren Başkan Yüksel, "Derenin tabanında biriken çamurun olası taşkınlara sebep olabilecek hale gelmeden önüne geçmek adına Değirmenaltı Deremizi çamurdan temizliyoruz. Temizlik çalışmalarının ardından larva ve uçkuna karşı da ilaçlama ve dezenfekte çalışması yapacağız. Halkımıza sorunsuz bir yaz yaşatmak, olası olumsuzlukların önüne geçmek için tüm gücümüzle çalışmalarımıza devam ediyoruz" açıklamasında bulundu. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

Etiketler : Cüneyt Yüksel, Süleymanpaşa, Güncel

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